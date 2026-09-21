Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. En este marco, conocer cómo actúa la enfermedad, qué factores pueden favorecer su avance y qué hábitos ayudan a cuidar la salud cerebral resulta clave para evitar que cualquier olvido sea interpretado de la misma manera.

El neurólogo Fernando Márquez explicó a DIARIO HUARPE que el Alzheimer afecta principalmente el almacenamiento de los recuerdos y que, aunque puede aparecer antes de los 65 años, esa presentación es poco frecuente.







También remarcó que demencia y Alzheimer no son sinónimos. La demencia se trata de un deterioro cognitivo suficientemente importante como para afectar la independencia de una persona, mientras que el Alzheimer es una de las enfermedades capaces de provocarla y constituye su causa más frecuente.

“El Alzheimer lo que hace es afectar el almacenamiento. Por eso los pacientes no recuerdan absolutamente nada de algunas situaciones”, declaró Márquez.

Cuándo un olvido debe preocupar

No todos los problemas de memoria representan una señal de Alzheimer. Una persona puede olvidar dónde dejó las llaves o algún detalle de una situación y recordarlo después. En esos casos, generalmente existe conciencia sobre el olvido.

La preocupación aumenta cuando se pierde por completo el recuerdo de un episodio. No es olvidar qué se desayunó y recordarlo posteriormente, sino no recordar siquiera haber desayunado. En algunos casos, además, es la propia familia la que detecta esas fallas antes que la persona.

Según explicó Márquez, el Alzheimer afecta el proceso mediante el cual la información queda almacenada. Esto permite diferenciarlo de otros problemas de memoria vinculados, por ejemplo, con dificultades para prestar atención o recuperar un recuerdo que sí había sido guardado.

Estrés, depresión e insomnio también afectan la memoria

El estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio pueden perjudicar la atención y dificultar la recuperación de recuerdos, sin que eso implique necesariamente la presencia de Alzheimer.

Sin embargo, Márquez advirtió que algunos factores sostenidos durante largos períodos pueden aumentar el riesgo de deterioro cognitivo. Entre ellos destacó especialmente la depresión y la importancia de cuidar la salud cerebral a lo largo de toda la vida.



Tres claves para cuidar el cerebro

Mantenerse activo física, social e intelectualmente aparece entre las principales recomendaciones para proteger la salud cerebral y trabajar sobre factores de riesgo que pueden modificarse.

“Al menos hay tres cosas muy importantes: mantenerse activos físicamente, socialmente e intelectualmente”, declaró a Márquez.

El especialista recomendó realizar actividad física regularmente y, cuando sea posible, combinarla con espacios grupales para mantener el contacto social y evitar el aislamiento.

En el plano intelectual, aprender algo nuevo (como un idioma, tocar un instrumento o desarrollar una actividad artística) contribuye a mantener el cerebro activo y forma parte de las prácticas recomendadas para cuidar la salud cerebral.

Cuándo buscar una evaluación profesional

El diagnóstico también requiere determinar qué parte del proceso de la memoria presenta dificultades. Márquez explicó que la evaluación neuropsicológica permite analizar funciones como memoria, atención y lenguaje y establecer si el rendimiento se encuentra dentro de lo esperado según la edad y el nivel educativo.

Ante olvidos reiterados, pérdida completa de situaciones cotidianas o cambios que comiencen a preocupar a la familia, la recomendación es recurrir a profesionales de Neurología y Neuropsicología para realizar una evaluación.

En San Juan, quienes detecten problemas persistentes de memoria o cambios cognitivos pueden consultar en el Servicio de Neurología del Hospital Rawson, que cuenta con un Consultorio de Demencia. El área funciona en el segundo piso del Edificio Central y se puede solicitar información al (0264) 4294700, interno 1154.