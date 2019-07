Cómo saber si se está viviendo violencia de género dentro de una relación

Red X Todas es un trabajo en equipo en el que participaron distintas instituciones y empresas comprometidas con la sociedad en que vivimos, con el objeto de aportar soluciones a la problemática de la violencia de género. En este marco, elaboraron una serie de preguntas para que se puede detectar si dentro de las relaciones se está viviendo violencia de género.

La violencia en las relaciones de pareja comienza de un modo muy sutil, con actitudes y comportamientos que pueden confundirse con gestos de amor. La violencia no siempre produce daño físico, pero siempre produce daño psicológico. Las actitudes que te generan tristeza, angustia, inseguridad o vergüenza son señales de maltrato.

Te invitamos a que leas las siguientes preguntas e intentes identificar si te encontraste o te encontrás actualmente en alguna de estas situaciones:

1. ¿Controla cómo te vestís, dónde estás y con quién hablás?

2. ¿Te acosa con mensajes constantemente, revisa tu celular y tus contraseñas?

3. ¿Te ignora, se muestra indiferente o deja de hablarte sin explicarte los motivos?

4. ¿Te ridiculiza, te critica o se burla de tus ideas, creencias religiosas o políticas?

5. ¿Critica tu apariencia física, cómo cuidas a tus hijas/os o tu forma de trabajar?

6. ¿Te desvaloriza o humilla?

7. ¿Te cela y te acusa de tener relaciones con otros hombres?

8. ¿Sentís miedo a sus reacciones?

9. ¿Evitas hacer o decir cosas para que no se enoje?

10. ¿Te alejaste de tus amigas/os y familiares y te sentís aislada?

11. ¿No quiere que estudies, hagas otras actividades o que trabajes fuera de la casa?

12. ¿Te da órdenes y decide lo que podés hacer?

13. ¿Te controla con el dinero? ¿Disponés de tu dinero con libertad?

14. ¿Te fuerza a mantener relaciones sexuales o a realizar prácticas sexuales que no

querés?

15. ¿Te impide el uso de métodos anticonceptivos?

16. ¿Te amenaza con golpearte o lastimarte ?

17. ¿Se enoja, te grita, te insulta? Hace esto mayormente en privado?

18. ¿ Intenta hacerte quedar como una loca, mientras él se muestra como el más

equilibrado?

19. ¿Dice que estás enferma y que te auto-agredís?

20. ¿Destruye objetos importantes para vos?

21. ¿Te empujó? ¿ Te “agarro” del cuello? ¿Te arrastró por el piso? ¿Te tiró del pelo?

22. ¿Tus hijas/os le tienen miedo, o tratan de “portarse bien” para que no se “enoje”?

23. ¿Te amenaza con matarte o provocar daños a vos o a tu familia si lo dejás o lo

denuncias?

24. ¿Te amenaza con suicidarse si lo dejás?

25. ¿Dice que vos lo provocás, y minimiza o niega su responsabilidad ?

26. ¿Pensas que tiene razón y te sentís culpable?

27. ¿Te da vergüenza y tratás de disimular lo que te pasa?

28. ¿Estás angustiada, desorientada y sin saber qué hacer?

29. ¿Se arrepiente y te promete que no lo va a hacer más?

30. ¿Pensaste alguna vez en dejarlo y no lo hiciste por miedo, por falta de recursos,

apoyo, o por querer mantener la familia unida?

→ Si estás viviendo una o varias de estas situaciones en tu relación, estás atravesando una situación de violencia. El maltrato crónico tiene importantes repercusiones en tu salud y bienestar.

→ Si pasó una vez, es normal que tengas miedo a que vuelva a pasar. El miedo somete y condiciona.

→ Modificar tus conductas para evitar los actos violentos no hará que no vuelva a suceder. No es tu culpa, la conducta violenta del otro no tiene que ver con lo que vos hagas o digas.

En San Juan, para hacer la denuncia se puede llamar al 144 o al 102.