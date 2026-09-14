La Policía de San Juan atraviesa una reestructuración de sus modelos de enseñanza con el objetivo de mejorar las herramientas que utilizan los agentes en su accionar cotidiano, especialmente ante situaciones de emergencia en la vía pública. Desde la Dirección de Formación Policial (D6) se consolidó un esquema de capacitación continua y obligatoria que busca actualizar los conocimientos del personal.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la comisario Patricia Herrera, jefa del D6, remarcó la importancia de que estos contenidos formen parte de la preparación permanente de los efectivos.

“No puede no existir un funcionario policial que no tenga estas capacitaciones incluidas en esta mochila de herramientas que tenemos nosotros al momento de ejercer nuestra función en calle”, sostuvo.

Más de 2.700 policías capacitados

El Plan Anual de Capacitación Continua (PACS), junto con los cursos de ascenso, permitió ampliar la cantidad de efectivos formados en primeros auxilios y maniobras de reanimación.

Enseñanza en maniobras de RCP para todo el personal de la Policía. (Gentileza)

“Esa sumatoria nos lleva a poco más de 2.700 funcionarios que han sido capacitados, justamente, en primeros auxilios y en maniobras”, explicó Herrera. Además, señaló que “todos ya llevamos más de la mitad de la policía en estas reconstrucciones de conocimientos”.

La capacitación ya tuvo aplicación en situaciones concretas, como el rescate de bebés ante episodios de ahogamiento y la asistencia durante partos de emergencia en distintas dependencias policiales.

Una formación con respaldo educativo

La transformación también contempla una articulación con distintas áreas del Estado. El Gabinete Interdisciplinario de Salud del D6 participa de los talleres vinculados con la atención sanitaria, mientras que el Instituto de Seguridad Pública trabaja junto al Ministerio de Educación de San Juan.

Enseñanza en maniobras de RCP para todo el personal de la Policía. (Gentileza)

Este vínculo permitió avanzar en una formación con títulos de validez nacional.

“A fines de este año vamos a tener la primera promoción de oficiales del Técnico Superior en Seguridad Pública, egresados del Ministerio de Educación / Policía de San Juan”, anunció Herrera.

La propuesta académica también incluye la Tecnicatura en Criminalística, una futura Tecnicatura en Seguridad Vial y posgrados destinados a integrantes de fuerzas provinciales y federales.

Preparación ante crisis y prevención

Otro de los ejes de la capacitación es la gestión de situaciones críticas y emergencias climáticas. Para ello, la Policía articula protocolos con Protección Civil, Hidráulica y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La formación alcanza también a la cúpula y los mandos medios mediante seminarios destinados a preparar a los responsables de gerenciar situaciones de crisis.

Para Herrera, el objetivo principal debe estar puesto en anticiparse a los conflictos.

“Tenemos que prevenir antes que reprimir porque es la segunda función que tenemos”, afirmó.

En ese sentido, también planteó la necesidad de involucrar a la comunidad. “Acá el vecino no tiene que tirar basura a la acequia, no tiene que tirar a los canales ruedas de vehículo. Todas estas cosas hacen a una conciencia social que cuando llegue el momento o vamos a estar muy bien o lo vamos a lamentar fuertemente”, advirtió.

(Gentileza)

El reconocimiento a los agentes

La D6 también comenzó a utilizar las redes sociales institucionales como una herramienta para visibilizar el trabajo de los policías y reconocer intervenciones destacadas que anteriormente quedaban dentro de la propia fuerza.

“La llegada de las redes sociales de la misma policía ha traído que podamos reconocer de manera interna también a nuestro propio personal y desde allí que nuestro personal se vea también reflejado su accionar cotidiano”, concluyó Herrera.

Desde la fuerza consideran que este reconocimiento, sumado a la formación permanente, contribuye a fortalecer el compromiso de los agentes y a mejorar la respuesta ante las distintas situaciones que enfrentan en la calle.