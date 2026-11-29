El Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales en España y quedó en condiciones de llevar a Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Gobierno si logra el apoyo de Vox. Según el recuento provisional más avanzado, el PP obtuvo 133 escaños y Vox, 52. Juntos suman 185, nueve por encima de los 176 que exige la primera votación de investidura.

En España, los electores eligen a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados. La presidencia del Gobierno se decide después, cuando la Cámara vota si concede su confianza al candidato propuesto por el rey. Para Feijóo, la negociación con el partido de Santiago Abascal puede definir si llega a la Moncloa en el primer intento.

Cuándo se pone en marcha la investidura

El primer paso será el 23 de diciembre, cuando se constituyan el Congreso y el Senado surgidos de las elecciones del 29 de noviembre. El decreto de convocatoria fija esa fecha para la apertura de las nuevas cámaras. Pedro Sánchez seguirá al frente del Gobierno en funciones hasta que tome posesión el nuevo Ejecutivo.

Una vez constituido el Congreso, Felipe VI consultará a los representantes de los grupos políticos con presencia parlamentaria. Después de esas reuniones, el rey propondrá un candidato a través de la presidencia de la Cámara. La fecha de constitución de las Cortes es un punto de partida y la sesión de investidura se convocará por separado.

El candidato expondrá ante los diputados el programa del gobierno que pretende formar y les pedirá su confianza. La votación corresponde al Congreso, aunque en las elecciones generales también se haya renovado el Senado.

Cuántos votos necesita Feijóo

El artículo 99 de la Constitución española exige mayoría absoluta en la primera votación. Con una cámara de 350 miembros, eso equivale a 176 votos afirmativos. Si Feijóo es propuesto y los diputados del PP y Vox votan a favor, podría superar ese umbral sin sumar a otros bloques.

Si la candidatura queda por debajo de los 176 votos, el Congreso volverá a votar 48 horas después. En esa segunda instancia bastará la mayoría simple, es decir, que haya más votos a favor que en contra. Las abstenciones pueden facilitar la investidura porque quedan fuera de esa comparación.

Si el candidato consigue la confianza de la Cámara en cualquiera de las dos votaciones, Felipe VI lo nombrará presidente del Gobierno. El apoyo parlamentario puede alcanzar para la investidura aunque los partidos todavía tengan que negociar cómo se organizará el Ejecutivo.

Cuándo podrían repetirse las elecciones

Si el Congreso rechaza la candidatura en las dos votaciones, pueden tramitarse nuevas propuestas. La primera votación abre un plazo de dos meses. Si al vencer ese período ningún candidato consigue la confianza de la Cámara, el rey debe disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones.

Cómo se reparten las bancas

Los 350 escaños del Congreso se distribuyen entre 52 circunscripciones. Cada una de las 50 provincias tiene un mínimo de dos diputados, mientras que Ceuta y Melilla eligen uno cada una. Las otras 248 bancas se asignan entre las provincias según su población.

El reparto se resuelve en cada circunscripción, por lo que el porcentaje de voto nacional y el peso de cada fuerza en el Congreso pueden diferir. Para la investidura, el dato decisivo será cuántos diputados respalden al candidato en el recinto.