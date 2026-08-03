La tragedia aérea ocurrida el pasado 29 de julio en Valle Fértil dejó una profunda conmoción en San Juan. Además de las siete vidas que se perdieron en el siniestro, el accidente significó la ausencia de cuatro referentes fundamentales del sistema provincial de seguridad y respuesta ante emergencias, cuyas funciones hoy son cubiertas de manera provisoria.

Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; y el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal. Sus fallecimientos dejaron vacantes puestos de máxima responsabilidad en áreas estratégicas para la prevención, la seguridad y la asistencia en situaciones críticas.

En el caso de la Dirección de Protección Civil, el reemplazo dependerá de una decisión directa del gobernador Marcelo Orrego, ya que se trata de un cargo político. Mientras tanto, las funciones son desempeñadas de manera interina por el comisario mayor (R) Diego Morales, hasta que se oficialice una nueva designación.

La situación es diferente en la Policía de San Juan y en el Cuerpo de Bomberos. Aunque el nombramiento también corresponde al Poder Ejecutivo, la práctica habitual indica que el gobernador consulta previamente al jefe de Policía, Néstor Álvarez, quien acerca una propuesta con oficiales de la máxima jerarquía para ocupar esos cargos. De todos modos, la decisión final siempre recae en el mandatario provincial.

Hasta el momento no trascendieron nombres de posibles reemplazantes. Las definiciones permanecen en pausa mientras la provincia continúa acompañando a las familias de las víctimas y atravesando el proceso de duelo que dejó el accidente.

La postergación de estas decisiones también estuvo vinculada a la ausencia de Orrego, quien se encontraba cumpliendo una agenda oficial en Londres y posteriormente en Estados Unidos cuando ocurrió la tragedia. Tras conocer la noticia, suspendió sus actividades y emprendió el regreso a San Juan, aunque las dificultades con las conexiones aéreas le impidieron arribar a tiempo para participar de la ceremonia de despedida y el cortejo fúnebre realizado el sábado 1 de agosto.

Este lunes, ya de regreso en la provincia, el gobernador participará de la misa que se celebrará a las 11 en la Catedral de San Juan. La ceremonia, presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, estará dedicada a homenajear a los cuatro funcionarios fallecidos en el accidente.

Se espera que, una vez concluidas las actividades de homenaje y acompañamiento a las familias, el Gobierno provincial comience a avanzar en la designación de quienes asumirán de manera definitiva la conducción de estas áreas esenciales para el funcionamiento del sistema de seguridad y emergencias de San Juan.