La contratación de los artistas nacionales e internacionales de la Fiesta Nacional del Sol 2026 se definirá en función de los ingresos por patrocinadores y la venta de entradas. Así lo explicó el secretario de Turismo, Juan Castañar, durante una entrevista con Radio Sarmiento, en la que detalló el esquema económico que busca sostener la celebración.

Según el funcionario, los aportes de las empresas que participan como sponsors oficiales y la recaudación por las entradas son factores centrales para determinar qué artistas pueden contratarse. De esta manera, la programación musical está vinculada con los recursos que se proyecta obtener a partir de la actividad comercial y la venta de localidades. “Es así, tal cual lo estás comentando”, respondió Castañar cuando le consultaron si el dinero aportado por las empresas y la venta de entradas permiten sustentar la contratación de los artistas.

El secretario explicó que las compañías que participan de la Fiesta Nacional del Sol realizan aportes económicos a cambio de espacios dentro de la feria. La propuesta contempla distintas categorías comerciales, con valores diferenciados para las empresas interesadas en formar parte del evento.

En ese sentido, indicó que los sponsors oficiales tienen presencia en el predio y contribuyen al financiamiento general de la celebración. La estrategia apunta a ampliar la participación empresarial y fortalecer los ingresos que permiten afrontar los costos de la programación.

Más empresas para sostener la Fiesta Nacional del Sol

Castañar señaló que el Gobierno provincial pidió incrementar entre un 20% y un 35% la participación de empresas respecto de la edición anterior. Sin embargo, aclaró que no está previsto ampliar la superficie total del predio, sino reorganizar la distribución de los espacios disponibles para incorporar a más patrocinadores.

“Lo que nos han pedido es que aumentemos la cantidad de empresas en un 20 o 35%”, sostuvo el funcionario en Radio Sarmiento.

Entre las compañías que participaron en la edición anterior mencionó entidades bancarias, empresas mineras como Vicuña y Los Azules, y firmas vinculadas con el transporte. Según explicó, algunas buscan renovar su participación y otras nuevas manifestaron interés en sumarse.

El funcionario destacó que la Fiesta Nacional del Sol representa una oportunidad de exposición comercial por la cantidad de público que convoca. En ese sentido, señaló que durante los tres días del evento se proyecta una concurrencia de alrededor de 300.000 personas, unas 100.000 por jornada.

La intención oficial es que el aumento de patrocinadores contribuya a sostener económicamente la celebración y permita afrontar los compromisos vinculados con los espectáculos.

Entradas y precios promocionales

La venta de entradas para los shows principales comenzó el sábado 24 de octubre, luego de que se anunciara la grilla de artistas nacionales. De acuerdo con lo informado por Castañar, los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketek, con precios promocionales vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.

Los valores anunciados son de $15.000 para las entradas populares, $25.000 para el campo de pie, $35.000 para la platea alta y $45.000 para la platea baja. Además, los compradores pueden acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan.

La venta presencial está prevista desde el 6 hasta el 19 de noviembre, de lunes a sábado, de 9 a 19, en las boleterías del Teatro del Bicentenario.

Por otra parte, el ingreso al predio de la feria y al Velódromo para el espectáculo central tendrá un costo de $5.000, mientras que las entradas para los artistas del escenario principal se comercializan con valores diferenciados.

El objetivo de alcanzar la sustentabilidad

Durante la entrevista, Castañar sostuvo que la organización trabaja para que la Fiesta Nacional del Sol pueda sostenerse a partir de sus propios ingresos y de los aportes comerciales. No obstante, reconoció que se trata de un proceso que requiere planificación y que la sustentabilidad económica es un objetivo en desarrollo.

“Esperemos que este año logremos tener esa sustentabilidad o sostenibilidad también de la fiesta como lo venimos haciendo”, expresó.

De esta manera, el esquema presentado por el secretario de Turismo vincula la contratación de artistas con los recursos generados por los sponsors y la venta de entradas. La ampliación de la participación empresarial aparece como una de las principales estrategias para reforzar ese financiamiento, en una edición cuya programación musical ya fue anunciada y cuya venta de tickets se encuentra en marcha.

El secretario explicó que las compañías que participan de la Fiesta Nacional del Sol realizan aportes económicos a cambio de espacios dentro de la feria. La propuesta contempla distintas categorías comerciales, con valores diferenciados para las empresas interesadas en formar parte del evento.

En ese sentido, indicó que los sponsors oficiales tienen presencia en el predio y contribuyen al financiamiento general de la celebración. La estrategia apunta a ampliar la participación empresarial y fortalecer los ingresos que permiten afrontar los costos de la programación.

Más empresas para sostener la Fiesta Nacional del Sol

Castañar señaló que el Gobierno provincial pidió incrementar entre un 20% y un 35% la participación de empresas respecto de la edición anterior. Sin embargo, aclaró que no está previsto ampliar la superficie total del predio, sino reorganizar la distribución de los espacios disponibles para incorporar a más patrocinadores. “Lo que nos han pedido es que aumentemos la cantidad de empresas en un 20 o 35%”, sostuvo el funcionario en Radio Sarmiento.

Entre las compañías que participaron en la edición anterior mencionó entidades bancarias, empresas mineras como Vicuña y Los Azules, y firmas vinculadas con el transporte. Según explicó, algunas buscan renovar su participación y otras nuevas manifestaron interés en sumarse.

El funcionario destacó que la Fiesta Nacional del Sol representa una oportunidad de exposición comercial por la cantidad de público que convoca. En ese sentido, señaló que durante los tres días del evento se proyecta una concurrencia de alrededor de 300.000 personas, unas 100.000 por jornada.

La intención oficial es que el aumento de patrocinadores contribuya a sostener económicamente la celebración y permita afrontar los compromisos vinculados con los espectáculos.

Entradas y precios promocionales

La venta de entradas para los shows principales comenzó el sábado 24 de octubre, luego de que se anunciara la grilla de artistas nacionales. De acuerdo con lo informado por Castañar, los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma Ticketek, con precios promocionales vigentes hasta el 5 de noviembre inclusive.

Los valores anunciados son de $15.000 para las entradas populares, $25.000 para el campo de pie, $35.000 para la platea alta y $45.000 para la platea baja. Además, los compradores pueden acceder a seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan.

La venta presencial está prevista desde el 6 hasta el 19 de noviembre, de lunes a sábado, de 9 a 19, en las boleterías del Teatro del Bicentenario.

Por otra parte, el ingreso al predio de la feria y al Velódromo para el espectáculo central tendrá un costo de $5.000, mientras que las entradas para los artistas del escenario principal se comercializan con valores diferenciados.

El objetivo de alcanzar la sustentabilidad

Durante la entrevista, Castañar sostuvo que la organización trabaja para que la Fiesta Nacional del Sol pueda sostenerse a partir de sus propios ingresos y de los aportes comerciales. No obstante, reconoció que se trata de un proceso que requiere planificación y que la sustentabilidad económica es un objetivo en desarrollo.

“Esperemos que este año logremos tener esa sustentabilidad o sostenibilidad también de la fiesta como lo venimos haciendo”, expresó.

De esta manera, el esquema presentado por el secretario de Turismo vincula la contratación de artistas con los recursos generados por los sponsors y la venta de entradas. La ampliación de la participación empresarial aparece como una de las principales estrategias para reforzar ese financiamiento, en una edición cuya programación musical ya fue anunciada y cuya venta de tickets se encuentra en marcha.