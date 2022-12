Uno de los deportes que cuenta con muchos seguidores alrededor del mundo, pero quizás no con la difusión esperada, es el rugby. Ya sea por las famosas hakas de los All Blacks, uno de los equipos favoritos de los fanáticos de las apuestas online 10bet, o la popularidad de los Pumas, como se conoce a la selección de Argentina, seguramente has escuchado sobre este deporte. Pero, ¿sabes cómo se juega al rugby? Aquí te contamos un poco más al respecto.

Un poco de historia

El rugby, deporte que surge a mediados del Siglo XIX, empezó a desarrollarse entre instituciones educativas privadas de Inglaterra. Incluso, se atribuye la creación del rugby a un estudiante de teología del Colegio de Rugby, llamado William Webb Ellis. Pese a que esta versión generó mucha controversia, la International Rugby Board la acepta oficialmente como el antecedente del deporte que se practica en la actualidad.

La reglamentación del juego llegó un tiempo después, tras la popularidad y el crecimiento de este deporte. Justamente fue el Colegio de Rugby el primero en escribir las reglas con la intención de unificarlas en un reglamento. Las primeras reglas fueron escritas en 1845, por tres estudiantes, y estaba integrada por 37 normas por cumplir, además de una serie de considerandos.

Luego, con una mayor facilidad de transporte, se estableció en 1883 el Torneo de las Cuatro Naciones, en el que participaban los cuatro países que conforman el Reino Unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda. Más adelante, se expandió por diversos países del resto del mundo, contando con una mayor aceptación en Oceanía. En África, el país bandera es Sudáfrica, mientras que en América es Argentina el que se lleva todos los reflectores.

¿Qué se necesita para jugar al rugby?

Lo primero que se necesita es un campo de rugby. Las medidas reglamentarias son de 100 metros de largo por 69 metros de ancho, además de delimitar las dos líneas de touch y, también, las zonas de gol. A los extremos deben estar ubicadas las porterías, conocidas como postes en H, que consta de dos postes verticales separados por menos de 6 metros entre sí, y uno horizontal que debe superar los 8 metros de altura.

El balón, por su parte, es muy similar al del fútbol americano. Para poder jugar este deporte de manera oficial, las medidas del balón serán dictaminadas por la World Rugby. Usualmente, se pide que cuente con cuatro paneles y que el peso no supere los 400 gramos.

Además, cada equipo de rugby está compuesto por 15 jugadores, divididos en atacantes, apertura, centros, medio scrum y full back. Cada uno de ellos tiene funciones específicas y en la mayoría de los casos deben tratarse de jugadores muy potentes y de gran biotipo, pues hay mucho contacto y poca protección. Eso sí, se le conoce como un deporte de caballeros, por lo que no se suele ver deslealtad a la hora de buscar quitarle el balón al rival.

Reglas básicas

Para entender cómo se juega al rugby se debe tener claro, en primer lugar, el objetivo del juego: llevar el balón hasta la zona de anotación y que pase por medio de los postes. El ganador será el equipo que logre anotar más puntos.

Los pases, de manera obligatoria, son laterales. A diferencia del fútbol americano, en el rugby no se puede dar un pase hacia adelante. Al momento de avanzar hacia el rival, deberás proteger el balón y evitar que los defensores del otro equipo te derriben.

Para poder ganar el juego se debe anotar puntos. Existe más de una manera de hacerlo siendo la más importante el Try, que da 5 puntos. Por el goal de penal, sancionado por una reiteración de faltas, se pueden obtener tres puntos, mientras que el drop goal también premia con otros tres puntos. La conversión, por su parte, se consigue si el equipo logra un Try y da la opción de obtener un punto adicional.

Los defensores, por su parte, buscarán detener a los atacantes tacleándolos y derribándolos, pero están prohibidos de tirarlos o cargarlos. Tampoco pueden golpearlos en el cuello o cabeza. Mejor dicho: sólo se puede tacklear al jugador que lleva el balón, y debe ser de la cintura hacia abajo. En caso el jugador haya sido derribado, deberá dejar en el balón en el césped y ambos equipos realizarán un "struggle", que es una competencia de fuerza para ver quién se apodera del balón.

Por otro lado, los árbitros pueden sancionar ciertas jugadas como un offside, el tacklear por encima de los hombros, tener un lenguaje ofensivo o hacer provocaciones frente al rival, obstruir al defensor del otro equipo y hasta el uso excesivo de la violencia a la hora de tacklear.

Esperamos que después de leer esto ya estés un poco más claro sobre cómo se juega al rugby, y le puedas dar una oportunidad a este deporte que es muy apasionante.