La minería sanjuanina llega a la próxima temporada de exploración con un invierno que alteró los plazos habituales en la alta cordillera. En Vicuña, el Plan Invierno se extendió hasta fines de octubre. En Altar todavía no hay una fecha definida para comenzar la campaña, mientras que Los Azules concentra esfuerzos en los accesos y la seguridad.

Los referentes de Vicuña, Altar, Los Azules y Gualcamayo describieron sus escenarios durante un encuentro organizado por la Cámara Minera de San Juan.

Vicuña extendió el Plan Invierno

Juan Arrieta, gerente de Geología de Vicuña, durante su presentación en la Cámara Minera de San Juan. (Foto: DIARIO HUARPE)

Juan Arrieta, referente de Geología de Vicuña, explicó el impacto de las nevadas en el proyecto que comprende Josemaría y Filo del Sol. "Tras sufrir las nevadas más intensas en 22 años, la perforación se detuvo en julio y estimamos reanudar en noviembre. Para la campaña contaremos con 8 máquinas de perforación, con unas 160 personas en perforación directa", señaló.

La acumulación de nieve obligó a extender el Plan Invierno hasta fines de octubre, en lugar de concluirlo en septiembre como ocurre habitualmente. La reanudación dependerá de las condiciones que permitan recuperar el acceso a las áreas de trabajo con seguridad. Arrieta también detalló que el proyecto tiene dos campamentos: Batidero a 4.030 msnm y Vicuña a 4.050 msnm, con unas 200 personas.

Altar y Los Azules priorizan los accesos

Jennifer Betancourt, jefa de Exploración y Geología del proyecto Altar. (Foto: DIARIO HUARPE)

Jennifer Betancourt, referente de Altar, explicó que todavía no había una fecha definida para comenzar la campaña. "La idea sería iniciar la segunda fase de prefactibilidad en octubre. Sin embargo, por las condiciones climáticas que todos conocemos, aún no tenemos una fecha clara de inicio. El primer paso es hacer la evaluación de los caminos, asegurarnos de que se pueda llegar al campamento y tener condiciones seguras para operar. Posteriormente movilizaremos gente, maquinaria y equipos", afirmó.

Altar está ubicado a 3.600 metros de altura, a 360 kilómetros de la ciudad de San Juan y a unos pocos kilómetros del límite internacional con Chile

Pedro Cuadra, geólogo del proyecto Los Azules. (Foto: DIARIO HUARPE)

Por su parte, Pedro Cuadra, Geólogo Principal de Los Azules, explicó que las campañas suelen desarrollarse entre noviembre o diciembre y mayo. “Este año están todos los frentes de trabajo apuntados al camino, a la apertura del camino y a la seguridad, que las condiciones del camino sean seguras y en la seguridad del personal". . La empresa había manifestado su disposición a colaborar con el Gobierno provincial y las comunidades con maquinaria pesada y trabajos de manejo del agua durante el deshielo.

Gualcamayo, con otro escenario

Ignacio Cuadra, referente de Gualcamayo, marcó una diferencia con los proyectos de alta cordillera. "Nosotros estamos en precordillera y el fenómeno de El Niño no nos va a afectar como a los proyectos de alta cordillera. Desde la superficie son 1.000 metros de profundidad y ahí podemos ver por qué no nos va a impactar El Niño: estamos haciendo toda la tarea en forma subterránea", sostuvo.

Ignacio Cuadra, gerente de Exploración de Minas Argentinas para el proyecto Gualcamayo. (Foto: DIARIO HUARPE)

La empresa informó que al cierre de septiembre llevaba 20.126 metros perforados y proyectaba alcanzar 26.600 metros durante 2026, con una inversión de US$22 millones.

Qué se espera de El Niño

El Niño es una fase del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), asociada al calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Puede modificar los patrones de circulación atmosférica y las precipitaciones, aunque sus efectos varían según la región.

La extensión del operativo invernal en Vicuña y la incertidumbre sobre el inicio de otras campañas muestran cómo las condiciones climáticas pueden modificar los cronogramas mineros. Para los próximos meses, el estado de los caminos, la seguridad del personal y la evolución de los pronósticos serán determinantes.