El pronóstico climático trimestral difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para San Juan un período con precipitaciones dentro de los valores normales para la época y temperaturas por debajo de los registros habituales. El escenario se da mientras continúa el monitoreo del fenómeno de El Niño, cuya mayor intensidad podría registrarse hacia diciembre y enero.

Según explicó el meteorólogo Martín durante una entrevista, el informe publicado el 1 de octubre modificó parcialmente la perspectiva que se había difundido previamente para la región de Cuyo. Mientras el pronóstico anterior contemplaba precipitaciones superiores a las normales, la actualización establece que las lluvias se mantendrán dentro de los valores esperados para la provincia.

Para octubre, el valor de referencia de precipitaciones en San Juan ronda los 2,5 milímetros, aunque el especialista estimó que podrían registrarse alrededor de 3 milímetros durante todo el mes. Se trata de valores que pueden variar, pero que no anticipan un escenario de lluvias extraordinarias como el previsto para otras zonas del país.

En cuanto a las temperaturas, el panorama también presenta una particularidad. El informe mantiene la previsión de registros por debajo de los valores normales, aunque esto no significa que la provincia vaya a atravesar un período de frío persistente.

El especialista explicó que el escenario esperado apunta a mañanas frescas y tardes agradables, con menor presencia de jornadas extremadamente calurosas. También señaló que la amplitud térmica diaria sería menor que la habitual para esta época del año.

Qué se espera para octubre

Los valores de referencia mencionados durante la entrevista ubican la temperatura máxima promedio en torno a los 28 grados, mientras que las mínimas se situarían cerca de los 11,5 a 12 grados.

De todos modos, el meteorólogo aclaró que pueden presentarse jornadas con mínimas cercanas a los 9 o 10 grados, por lo que el pronóstico no implica que todos los días tendrán temperaturas similares.

Otro aspecto destacado es la menor probabilidad de que se produzcan olas de calor prolongadas. En este sentido, explicó que estos episodios se caracterizan por varios días consecutivos con temperaturas mínimas elevadas, y que el escenario previsto para San Juan no apunta actualmente a una sucesión de jornadas de esas características.

El Niño, bajo monitoreo

El pronóstico trimestral se desarrolla en un contexto marcado por la continuidad del fenómeno de El Niño. De acuerdo con lo señalado durante la entrevista, existe entre un 70% y un 90% de probabilidad de que el fenómeno continúe hasta comienzos del próximo año.

La etapa de mayor intensidad podría llegar entre diciembre y enero. El especialista indicó que las agencias internacionales continúan monitoreando la evolución del fenómeno y que en ese período podría alcanzar niveles de mayor intensidad.

Sin embargo, aclaró que el impacto de El Niño no será necesariamente igual en todas las regiones. Mientras algunas zonas del país y de Sudamérica ya registran precipitaciones importantes, San Juan mantiene por ahora un escenario de lluvias dentro de los valores normales.

En este contexto, el meteorólogo también diferenció la situación provincial de la que atraviesan sectores de Chile y otras regiones, donde las precipitaciones han sido más abundantes y frecuentes.

Para los próximos días, además, se prevén las primeras tormentas de la temporada en San Juan, principalmente entre miércoles y viernes. Serían precipitaciones aisladas y de baja magnitud, acompañadas por un incremento de la nubosidad y la humedad.

El panorama general, por lo tanto, muestra para San Juan un trimestre sin una señal de lluvias extraordinarias, pero con temperaturas algo inferiores a las habituales y bajo un seguimiento especial por la evolución de El Niño hacia el verano.