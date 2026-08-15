La llegada de León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre implicará uno de los operativos de seguridad más complejos que puede organizar un país. El desafío no será solamente proteger al Papa, sino garantizar la seguridad de las grandes multitudes que buscarán acercarse al pontífice.

Buenos Aires, Córdoba y Luján serán parte del recorrido y algunas concentraciones podrían reunir cerca de un millón de personas. Por eso, el dispositivo deberá contemplar controles de acceso, circulación, corredores seguros, atención médica y prevención de avalanchas, además de la custodia directa.

Según explicó el analista Andrei Serbin Pont, será necesario movilizar una gran cantidad de personal y recursos. “El operativo va a requerir de mucho recurso humano, no solo en términos de policías”, señaló, al mencionar también ambulancias, bomberos e infraestructura sanitaria.

Una planificación que comenzará mucho antes

La seguridad de una visita papal comienza semanas o meses antes de la llegada. Los equipos deben inspeccionar los lugares, estudiar recorridos, analizar amenazas y coordinar las funciones de cada fuerza.

En Argentina participarán organismos nacionales y provinciales como la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería, Prefectura, Policía de Córdoba y SIDE, junto con los servicios de emergencia y salud.

El antecedente de otros viajes permite dimensionar la magnitud del despliegue. Durante una visita papal a España fueron destinados alrededor de 11.000 policías nacionales y 2.200 agentes de la Guardia Civil.

Quiénes protegen al Papa

La custodia también contará con los cuerpos especializados del Vaticano: la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza Pontificia.

La Gendarmería tiene entre sus funciones la protección del Papa durante sus desplazamientos y viajes internacionales, en coordinación con las fuerzas de seguridad de los países anfitriones.

La Guardia Suiza, fundada en 1506, es el tradicional cuerpo militar encargado de custodiar al pontífice y su residencia. Actualmente cuenta con 135 efectivos y también acompaña al Papa durante sus viajes apostólicos.

El desafío de mantener la cercanía con los fieles

La seguridad papal tiene una particularidad: el pontífice busca el contacto con la gente. A diferencia de otros jefes de Estado, suele desplazarse cerca de las multitudes y acercarse a los fieles.

En concentraciones masivas, el riesgo no se limita a una amenaza contra el Papa. También pueden producirse descompensaciones, deshidratación, caídas, niños extraviados o movimientos repentinos de la multitud.

Por eso, detrás de la actividad visible habrá equipos de comunicaciones, inteligencia, seguridad, bomberos y sanidad preparados para actuar ante cualquier emergencia.

Rastrillajes y controles antes de cada actividad

Los lugares donde se desarrollen las actividades serán revisados previamente. Se inspeccionarán accesos, recorridos y sectores considerados vulnerables.

Serbin Pont recordó incluso un antecedente ocurrido durante una visita papal en Perú, cuando fueron encontrados proyectiles sin detonar en una zona prevista para una concentración. El hallazgo obligó a intervenir a especialistas en explosivos.

El operativo argentino deberá funcionar así como una estructura de múltiples capas: custodia del Papa, inteligencia, control de multitudes, prevención y asistencia médica.

El objetivo será garantizar que León XIV pueda mantener el contacto con los fieles sin poner en riesgo su seguridad ni la de las cientos de miles de personas que participen de las actividades.