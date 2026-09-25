Lionel Messi ya tiene la camiseta que utilizará en su despedida de la Selección argentina. El capitán de la Albiceleste jugará su último partido con el equipo nacional el martes 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental, y lo hará con una indumentaria especialmente diseñada para la ocasión.

La camiseta fue presentada por Adidas como parte de una colección especial creada para acompañar el cierre de la etapa de Messi con la Selección. Este viernes se conocieron nuevas imágenes que permitieron observar los detalles del modelo que utilizará el futbolista.

El diseño conserva los colores tradicionales de Argentina, pero incorpora algunas diferencias respecto de la camiseta habitual. En el frente aparecen dos grandes franjas verticales celestes separadas por una franja blanca, mientras que en el centro se destaca el Sol de Mayo.

Uno de los principales detalles está en la personalización. El apellido “Messi” y el número 10 estarán realizados en color dorado, un recurso que diferencia la camiseta destinada al capitán de la utilizada habitualmente por el resto del plantel.

El detalle de la marca de Messi

La indumentaria también tendrá un elemento particular en el pecho. Junto al escudo de la Asociación del Fútbol Argentino aparecerá el logo de la marca Messi, otra de las características que forman parte de la colección especial presentada para este acontecimiento.

La elección de los detalles busca diferenciar la camiseta de despedida de las prendas utilizadas durante los últimos años por la Selección y convertirla en una edición vinculada exclusivamente al último partido del capitán.

El encuentro frente a Benín será el cierre de una etapa de 21 años de Messi con la Selección mayor. Durante ese período, el delantero se convirtió en el futbolista con más presencias y goles en la historia del seleccionado argentino y conquistó cuatro títulos con la Albiceleste.

Cuándo será la despedida

Messi no participará de los otros dos amistosos que Argentina disputará antes de su último partido. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental.

El capitán sí estará presente el 6 de octubre frente a Benín, en el que será su último encuentro con la camiseta argentina. La despedida se realizará en el estadio de River, donde las localidades ya se encuentran agotadas.

La AFA había confirmado que el homenaje contará también con la presencia de los campeones del mundo de Qatar 2022 y sus familias. La jornada estará destinada a despedir al capitán después de más de dos décadas defendiendo los colores argentinos.

Así, la última camiseta de Messi con la Selección tendrá características propias: los colores celeste y blanco, el Sol de Mayo, su nombre y el número 10 en dorado y el logo de su marca. Una indumentaria preparada especialmente para una noche que marcará el cierre de su ciclo internacional con Argentina.