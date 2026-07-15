El domingo 19 de julio, el Estadio MetLife de la sede de Nueva York Nueva Jersey será el escenario de la ceremonia de clausura del Mundial 2026, un espectáculo que reunirá a figuras del entretenimiento global antes de la gran final del torneo.

El acto arrancará 90 minutos antes del pitazo inicial de Argentina contra España (a las 13.30 hora argentina), según informó la FIFA en su comunicado oficial.

El elenco de artistas para la gala está conformado por Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y el streamer IShowSpeed serán parte de la ceremonia, a los que se sumará Tom Cruise y otros invitados especiales cuya identidad la organización aún no ha revelado.

Además, la galardonada cantante Jennifer Hudson —con premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony en su haber— interpretará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos en los minutos previos al inicio de la final.

La producción estará a cargo de Balich Wonder Studio, empresa que ya colaboró con la FIFA en ediciones anteriores. Según informó el organismo en el comunicado, la ceremonia “destacará la pasión, la emoción y el carácter global que han definido la 23ª edición de la Copa Mundial de la FIFA de 48 selecciones; un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en el fútbol, ha batido récords y ha permitido que una nueva generación de niños y niñas de todo el mundo sueñen a lo grande”.

Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, subrayó el espíritu con el que se diseñó el espectáculo: “La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026”, afirmó Schirgi según consta en el comunicado de la FIFA.

“La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, añadió.

El pasado 11 de junio, el Estadio Azteca fue el escenario del partido inaugural entre México y Sudáfrica, con una actuación de la cantante colombiana Shakira que incluyó “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial, junto al nigeriano Burna Boy.

Los acompañaron en el escenario J Balvin, Andrea Bocelli, Alejandro Fernández, Belinda, la banda local Maná, la sudafricana Tyla y la cantautora EJAE, quien interpretó “DNA”, la canción principal de la competencia.

Al día siguiente, el SoFi Stadium de Los Ángeles recibió el partido entre Estados Unidos y Paraguay con una ceremonia en la que Katy Perry cantó “Wonder”.

Shakira fue la estrella de la jornada inaugural del Mundial en México y cantó el tema del Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach).

La sudafricana Tyla repitió presencia junto a Future, mientras que Rema, Lisa de Blackpink y Anitta compartieron escenario en una actuación conjunta.

Becky G completó el cartel. Lisa se convirtió en la primera integrante de un grupo femenino de K-pop en actuar en una inauguración mundialista.

En paralelo, Toronto recibió el encuentro entre Canadá y Bosnia-Herzegovina con un perfil más local: Alanis Morissette, Michael Bublé y Alessia Cara pusieron la música ante un estadio donde Ryan Reynolds fue uno de los espectadores más fotografiados.

Esta noche es de festejo, a partir de mañana comenzará de nuevo el clima de ansiedad palpitando la final entre Argentina y España, este próximo 19 de julio.

