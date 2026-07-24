Cómo serán los cortes de calles por la Maratón Internacional de San Juan 2026

Con motivo de la décima edición de la Maratón Internacional de San Juan, el Gobierno provincial implementará un amplio operativo de tránsito con cortes y restricciones en distintos puntos de Capital, Rivadavia y Ullum. Las medidas comenzarán el viernes 24 de julio y se mantendrán hasta el domingo 26, con el objetivo de garantizar la seguridad de los corredores, el público y los automovilistas.

El primer corte se aplicará el viernes desde las 17 sobre avenida Ignacio de la Roza, entre avenida España y Las Heras, donde se instalará la estructura de llegada de la competencia. La restricción permanecerá vigente hasta las 16 del domingo, por lo que quienes circulen por la zona deberán optar por vías alternativas.

Actividades del sábado

Durante el sábado continuarán las restricciones en el mismo sector debido a la entrega de kits para los participantes y la realización de la Maratón Kids.

Además, permanecerá restringido el tránsito entre avenida España y avenida Libertador. El circuito infantil se desarrollará en las inmediaciones del Centro Cívico, utilizando sectores de veredas y calzada especialmente delimitados para la actividad.

Los cortes del domingo

La mayor cantidad de restricciones se concentrará el domingo, cuando se dispute la prueba principal.

Entre las 8 y las 11, habrá un corte de media calzada, en sentido oeste-este, desde el Embarcadero del Dique Punta Negra hasta calle Galíndez, en Rivadavia.

En las inmediaciones de El Almendro Sport, sobre avenida Libertador al 6000, también se implementará un corte parcial entre las 8:30 y las 13.

Por su parte, en la Ciudad de San Juan, el operativo se extenderá desde las 8:30 hasta las 15, afectando parcialmente el recorrido comprendido por calle Urquiza, 25 de Mayo, avenida España, avenida Libertador, calle Mendoza, avenida Ignacio de la Roza y el sector del Teatro del Bicentenario.

Cómo acceder a la largada de los 42K

La organización informó que quienes deban trasladarse hasta la largada de la prueba de 42 kilómetros, ubicada en el Embarcadero del Dique Punta Negra, solo podrán hacerlo por el acceso desde Ullum, utilizando avenida Libertador y calle Galíndez.

En cambio, el acceso por la Quebrada de Zonda permanecerá completamente cerrado durante el desarrollo de la competencia, por lo que no estará habilitado para la circulación vehicular.

Desde el Gobierno de San Juan recomendaron a la comunidad planificar los desplazamientos con anticipación, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal de tránsito y seguridad para evitar demoras y contribuir al normal desarrollo de uno de los eventos deportivos más importantes del calendario provincial.