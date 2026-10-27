Cómo serán los sorteos de los 30 barrios que construirán en San Juan

El Gobierno provincial prevé dividir en dos o tres convocatorias los sorteos correspondientes a los 30 barrios del plan habitacional. Según explicó Fernando Perea, ministro de Infraestructura, Agua y Energía, las inscripciones y adjudicaciones se realizarán cuando las construcciones hayan comenzado y alcancen un avance de entre el 10% y el 20%.

“Lo que queremos es hacer los sorteos cuando los barrios ya estén iniciados. Creo que los 30 barrios se van a dividir en dos o tres sorteos, pero por una instrucción del gobernador vamos a convocarlos una vez que las obras tengan un avance del 10%, 15% o 20%”, señaló el funcionario.

La modalidad busca que las familias participen del proceso de adjudicación cuando los proyectos habitacionales ya estén en marcha. De acuerdo con Perea, la intención es evitar que se realicen sorteos de barrios cuya construcción todavía no haya comenzado.

“Muchas veces, anteriormente, se sorteaba un barrio que todavía no había comenzado a construirse. En este caso queremos que la obra esté iniciada, que sea algo concreto, palpable, que la gente pueda verla, y recién entonces llamar a sorteo”, explicó.

Cómo será la inscripción

El ministro indicó que las familias interesadas deberán inscribirse mediante el procedimiento habitual. Una vez abierta la convocatoria correspondiente, los postulantes podrán anotarse para participar del sorteo y acceder a una de las viviendas disponibles. “La gente tendrá que inscribirse como se ha venido haciendo siempre. Se van a anotar y después las viviendas se adjudicarán mediante sorteo”, precisó Perea.

En cuanto al cronograma, el funcionario estimó que los 30 barrios se distribuirán en dos o tres sorteos, aunque todavía no se definieron las fechas de cada convocatoria. La realización de los procedimientos estará vinculada al avance efectivo de las obras.

El esquema se enmarca en el plan habitacional anunciado por la Provincia, que contempla la construcción de 30 barrios en San Juan. El inicio de los primeros trabajos está previsto para el lunes, con 23 complejos cuyos contratos se encuentran en condiciones de ser firmados, mientras que los siete restantes esperan completar los trámites administrativos y legales.