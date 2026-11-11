Cómo sigue de salud Carmen Barbieri tras tener Covid y estar internada

Carmen Barbieri recibió el alta médica tras varios días de internación y ya se encuentra en su domicilio particular junto a su hijo Federico Fede Bal. La reconocida conductora había ingresado al centro de salud por un cuadro inicial, pero los estudios médicos posteriores terminaron confirmando otro diagnóstico totalmente diferente dentro del sanatorio.

La salida del establecimiento médico generó una enorme expectativa en todo su entorno, mientras los profesionales recomendaron un estricto reposo domiciliario para los próximos días. El traslado estuvo a cargo de Federico Fede Bal, quien se mostró firme al lado de su madre y prefirió mantener un halo de reserva sobre ciertos detalles clínicos.

En diálogo exclusivo con el periodista Nico Peralta, el actor se limitó a dar unas breves palabras sobre el regreso al hogar de la figura televisiva. "En este momento estoy con mi vieja, ya en su casa y muy bien, por suerte", contó Federico Fede Bal al momento de confirmar que abandonaron las instalaciones médicas.

"Mamá está recuperándose; la traje recién a su casa", agregó el productor teatral sobre el estado actual de la capocómica sin profundizar en más especificaciones de su cuadro. Durante las próximas jornadas, la presentadora permanecerá aislada en su residencia para consolidar su recuperación antes de dar cualquier paso laboral firme.

El regreso oficial a la pantalla de Canal 9 con su programa Con Carmen está programado para el próximo lunes, siempre sujeto a la evolución que presente durante la semana. La incertidumbre sobre los plazos definitivos mantiene atentos a los televidentes que aguardan ver nuevamente a la conductora al frente de su ciclo.