Cómo sigue el calendario de Boca Juniors tras el empate con Platense

Boca no tendrá demasiado tiempo para lamentarse por el empate ante Platense. Luego del 1-1 en Vicente López, el Xeneize deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en su próximo compromiso, que será internacional.

El equipo volverá a jugar el martes 18 de agosto, desde las 19, cuando visite a Recoleta por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El calendario que tiene Boca

El encuentro ante Recoleta será el próximo desafío para Boca después de una jornada en la que volvió a dejar dudas en el Torneo Clausura. El equipo recibió el empate de Merentiel y sobre el cierre incluso tuvo posibilidades de conseguir la victoria.

Después del compromiso internacional, el Xeneize regresará al torneo local para visitar a Racing. Ese partido está programado para el domingo 23 de agosto a las 21:30, correspondiente a la sexta fecha del Clausura.

La agenda continuará el sábado 29 de agosto, cuando Boca reciba a Lanús desde las 19, por la séptima fecha del campeonato.

También tendrá Copa Argentina

El calendario de Boca incluye además otro desafío por eliminación directa. El miércoles 2 de septiembre, desde las 21:15, enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

De esta manera, el Xeneize tendrá por delante semanas cargadas de partidos y deberá mejorar su rendimiento para mantenerse con vida en los tres frentes.