Más de 1500 heridos, al menos 18 detenidos, y balazos de goma en medio de autos, colectivos y transeúntes en la avenida 9 de Julio, fue el saldo de la represión del jueves a la noche alrededor del Congreso que se extendió por más de tres horas. Entre las personas heridas, una de las más graves resultó una fotorreportera, otra más después de lo sucedido con Pablo Grillo en el tratamiento de la Ley Bases.

En el nuevo parte médico, se informa que la fotógrafa sufrió una pequeña fractura de cráneo y que continúa evolucionando bien y siendo evaluada por neurología y otorrinolaringología”.

El parte oficial difundido por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) confirma el diagnóstico de la fotoperiodista, resultó herida durante el operativo desplegado alrededor del Congreso. El hecho evoca el antecedente del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave tras recibir un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza durante una represión previa en la zona del Congreso.

Represión indiscriminada

La fotógrafa recibió un golpe en la cabeza, aunque todavía no se sabe con qué proyectil de la policía. La atendieron en Lima y Avenida de Mayo, donde esperó la ambulancia por varios minutos por el corte que estaban haciendo los mismos efectivos de seguridad.

Más de 1.500 personas asistidas por disparos de goma y sofocación.

Como manifestaron las organizaciones, testigos y manifestantes, la represión ocurrió horas después de la convocatoria, y sin que hubiese ningún episodio de violencia o agresión previa. El objetivo oficial fue dispersar la protesta y que no quedara nadie en la plaza. Así terminaron persiguiendo a la gente hasta la avenida 9 de Julio, e incluso amenazando con entrar a bares donde se recluyeron varios de los que estaban reclamando contra la ley.

