La búsqueda de los dos primos de 16 años que desaparecieron en el río Paraná, en la localidad correntina de Ituzaingó, continúa con rastrillajes por la costa y distintos sectores del cauce. Los adolescentes fueron vistos por última vez el jueves 17 de septiembre, cuando se encontraban jugando a la pelota cerca de la cabaña Puesta del Sol. Desde entonces no hubo noticias sobre ellos y sus pertenencias quedaron en la orilla.

El operativo está a cargo de la Prefectura Naval Argentina y, hasta los últimos reportes, los rastrillajes no habían permitido localizar a ninguno de los dos adolescentes. Las autoridades mantienen desplegados equipos en diferentes puntos de la zona para intentar establecer qué ocurrió y encontrar algún indicio que permita avanzar en la búsqueda.

Un río ancho y con fuertes corrientes

Uno de los principales obstáculos para los equipos es la geografía del lugar. El sector donde desaparecieron corresponde a una de las zonas más anchas del río Paraná y se extiende hacia la isla Apipé. Esta característica amplía considerablemente el territorio que deben recorrer los equipos y dificulta las tareas de rastrillaje.

Además, el caudal y las variaciones en la fuerza de la corriente complican la posibilidad de determinar hacia qué sectores podrían haberse desplazado los adolescentes. Por ese motivo, la búsqueda no se limita al punto donde fueron vistos por última vez y se extiende hacia diferentes áreas del río y la costa.

Qué se sabe de la desaparición

De acuerdo con las primeras informaciones, los dos primos estaban junto a la costa y jugaban a la pelota cuando ingresaron al agua. Sin embargo, todavía no está claro si se metieron al río para nadar o si ingresaron para buscar la pelota que utilizaban. Sus pertenencias permanecieron en el lugar, lo que permitió alertar a las autoridades y activar el operativo.

Con el paso de las horas, los equipos también contemplan la posibilidad de que la corriente haya desplazado a los adolescentes hacia sectores más alejados del lugar donde fueron vistos por última vez. Por eso, Prefectura continúa con los rastrillajes en una zona que presenta condiciones complejas por la extensión del cauce y la dinámica del agua.

Hasta el momento de los últimos reportes, no se había informado oficialmente el hallazgo de los dos jóvenes y el operativo permanecía activo en Ituzaingó.