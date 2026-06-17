Cómo son el Último Tango, los nuevos botines de Messi para el Mundial

Lionel Messi se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo con un calzado diseñado para conmemorar 20 años de trayectoria junto a su patrocinador principal. La pieza central de este lanzamiento son los nuevos F50 denominados "El Último Tango", un modelo que rinde tributo al legado de una generación y al capitán de la Selección Argentina.

El diseño de estos botines presenta una base blanca con detalles en celeste y dorado, con un efecto iridiscente que busca reflejar los colores nacionales. El molde utilizado remite directamente a los primeros zapatos que el futbolista empleó durante su debut mundialista en Alemania 2006. En aquel torneo, el equipo era conducido por José Néstor Pekerman, marcando el inicio de una historia que ahora busca escribir su capítulo final en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

En el mercado global, la figura de Messi mantiene un impacto masivo que solo es desafiado por nombres como Kylian Mbappé, Neymar o Cristiano Ronaldo. Por esta razón, el estreno de la colección "El Último Tango" incluye también una línea completa de indumentaria de alto rendimiento, ropa de estilo de vida y diversos accesorios destinados tanto a adultos como a niños.

Como parte de los festejos, se organizó en Buenos Aires una propuesta interactiva para los seguidores del rosarino. La Usina del Arte, situada en la calle Agustín R. Caffarena 1, recibe durante este fin de semana una experiencia inmersiva.

La muestra recorre las cinco participaciones previas del jugador en el torneo máximo y permite observar de cerca el calzado que utilizará en la competencia de 2026. Esta exhibición gratuita busca celebrar el vínculo histórico entre el deportista y la marca de indumentaria antes del inicio de la nueva cita deportiva.