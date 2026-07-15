Cómo son los exclusivos hoteles de lujo que Messi tiene en Europa

El futbolista argentino Lionel Messi consolidó un importante grupo hotelero en el continente europeo. A través de un reciente acuerdo comercial, la administración diaria de sus seis establecimientos, agrupados bajo la firma MiM Hotels, pasó a manos de Meliá Hotels International, compañía que reemplazó a Majestic Hotel Group en estas funciones, aunque el deportista conserva la propiedad de los inmuebles.

La cadena comenzó su trayectoria con el Hotel MiM Sitges, ubicado en Barcelona. Esta propiedad sustentable de arquitectura moderna se sitúa a 100 metros de la playa y dispone de 77 habitaciones, un spa, gimnasio y una terraza con piscina y bar en la azotea. En temporada baja, el valor de hospedaje se inicia en los 120 euros por noche.

Por su parte, el MiM Ibiza Es Vivé destaca por su estética art déco y sus 52 habitaciones pensadas en forma exclusiva para el segmento de adultos. El costo de alojamiento oscila entre los 225 y los 525 euros según la época del año, y ofrece una propuesta de platos internacionales en su terraza con vistas al mar Mediterráneo.

En la isla de Mallorca se encuentra el Hotel MiM Mallorca, que cuenta con 98 habitaciones, dos piscinas y un área de spa equipada con sauna y hammam. Tras una remodelación integral que renovó su fachada con líneas sobrias, el complejo opera solo para adultos a metros del mar, con una tarifa promedio de 200 euros por noche.

En el Valle de Arán, ubicado en la provincia española de Lérida, se sitúa el Hotel MiM Baqueira, un refugio de montaña cuya estructura exterior combina piedra y madera. El hotel dispone de 141 habitaciones y una habitación especial llamada Suite Messi, decorada con un diseño de inspiración cálida que incorpora detalles en madera y una cama de tamaño king. El valor por noche en este hospedaje comienza en los 150 euros.

El quinto establecimiento es el Hotel MiM Andorra, emplazado sobre la avenida Carlemany tras la renovación completa del antiguo Hotel Casa Canut. Con un estilo de decoración minimalista de tendencia escandinava, este sitio ofrece 31 habitaciones, un restaurante coordinado junto a un chef distinguido con estrella Michelin y una suite principal de 62 metros cuadrados provista de jacuzzi y terraza. La tarifa estándar de partida se ubica en los 200 euros.

Finalmente, en el puerto deportivo de la provincia de Cádiz se ubica el Hotel MiM Sotogrande Club Marítimo. Su estructura posee un diseño contemporáneo que evoca el ambiente náutico empleando materiales de origen natural. El edificio cuenta con 45 habitaciones que brindan terrazas orientadas hacia el puerto deportivo, con valores que parten desde los 230 euros en opciones dobles y superan los 500 euros en el caso de las suites.