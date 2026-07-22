La caída del seleccionado nacional frente a España en la instancia final del certamen generó un clima de incertidumbre que se reflejó en el comportamiento de los protagonistas. Los futbolistas se mostraron serios y con una actitud distante a la alegría mostrada en fases previas, lo que alimentó diversas versiones sobre lo ocurrido en el campo.

En la intimidad del vestuario se registraron diálogos que marcaron el pulso del encuentro. El capitán Lionel Messi buscó serenar a sus compañeros al decir “Tranquilidad, olvidemos de todo. Tranquilidad”. Por su parte, el Dibu Martínez intentó imprimir mayor intensidad al grupo manifestando “Con el corazón muchachos, eh. Yendo para adelante, no para atrás, eh. Para atrás juegan los cagones”. Pese a estos intentos, el equipo no mostró la garra habitual y sufrió la baja de los dos defensores centrales por complicaciones físicas.

Desde el entorno del plantel aseguran que estas hipótesis carecen de veracidad y atribuyen el rendimiento al agotamiento acumulado y a las lesiones. Sin embargo, el debate público se centró en seis teorías específicas. Una de ellas sugiere que la exhibición de una bandera referida a Malvinas provocó una presión de la liga inglesa, que habría exigido una suspensión de 10 años, supuestamente evitada mediante el resultado del partido.

Otras interpretaciones vinculan el desenlace con el escenario político de la FIFA previo a las elecciones de marzo de 2027. Se menciona la ausencia de Aleksander Ceferin y la designación del árbitro esloveno Slavko Vincic como posibles factores de influencia para favorecer a un representante europeo. El gesto de Messi al ignorar a Gianni Infantino tras la derrota también fue objeto de análisis por parte de los seguidores.

Finalmente, circularon versiones sobre la presencia de organismos internacionales en el estadio vinculadas a Chiqui Tapia y presuntas amenazas relacionadas con apuestas deportivas. La temprana amonestación a Enzo Fernández y la falta de fluidez en el juego completan el cuadro de dudas que persiste tras el cierre de la competencia.