La heladera puede acumular olores desagradables cuando se guardan distintos alimentos en un mismo espacio. El pescado, la cebolla, los quesos maduros y las sobras de comida pueden dejar aromas persistentes que se mezclan y afectan a otros productos.

Frente a este problema, existe un truco casero que utiliza un ingrediente habitual de la cocina: el café molido. Su estructura porosa puede ayudar a retener parte de los compuestos responsables de los olores y disminuir su intensidad dentro del electrodoméstico. Sin embargo, no se trata de una solución definitiva ni funciona igual ante todos los aromas.

El paso a paso para aplicar el truco

El procedimiento es sencillo y no requiere productos especiales. Para ponerlo en práctica, se recomienda seguir estos pasos:

Limpiar la heladera: retirar los alimentos vencidos o en mal estado y limpiar las superficies interiores con un producto adecuado para ese uso. Preparar el café: colocar dos o tres cucharadas de café molido en un pocillo o recipiente pequeño y abierto. También se pueden reutilizar restos de café, siempre que estén completamente secos. Ubicarlo en un estante: dejar el recipiente en una zona estable, donde no pueda volcarse ni entrar en contacto con los alimentos. Renovarlo periódicamente: reemplazar el café cuando pierda efectividad o acumule humedad. La frecuencia dependerá de las condiciones de la heladera y de la intensidad de los olores.

Por qué no alcanza con colocar café

Aunque el café puede ayudar a disminuir algunos olores leves, no elimina la causa cuando el problema se origina en alimentos descompuestos, líquidos derramados o restos acumulados en cajones y estantes.

Por eso, antes de recurrir a este método, es importante revisar los recipientes, comprobar las fechas de vencimiento y limpiar las superficies interiores. También conviene guardar los alimentos en envases bien cerrados para evitar que sus aromas se propaguen.

Si el olor persiste, lo más recomendable es realizar una limpieza profunda y revisar los desagües o sectores donde puedan haberse acumulado residuos.

Una alternativa económica para el mantenimiento cotidiano

El café molido puede utilizarse como complemento para controlar los olores suaves sin necesidad de comprar un aromatizante específico. Además, permite aprovechar los restos de café preparado, siempre que se sequen por completo antes de colocarlos en la heladera.

La clave está en no confundir este recurso con una solución de limpieza: el café puede ayudar a reducir ciertos olores, pero mantener el electrodoméstico limpio y conservar correctamente los alimentos sigue siendo la medida principal para evitar que vuelvan a aparecer.