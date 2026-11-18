Los usuarios del transporte público y los pasajeros de San Juan cuentan con una herramienta digital gratuita para organizar sus viajes diarios mediante Google Maps y el sistema RedTulum. Esta integración tecnológica permite a los vecinos de la provincia consultar información actualizada sobre las distintas líneas de colectivos disponibles. De este modo, cualquier persona que posea un teléfono celular o una computadora puede planificar sus traslados cotidianos sin necesidad de recurrir a mapas impresos ni buscar cada ramal por separado.

La plataforma digital ofrece múltiples alternativas prácticas para quienes necesitan moverse dentro del Gran San Juan o conectar con otros departamentos de la provincia. Gracias a este servicio, los viajeros pueden comparar diferentes opciones de rutas según el tiempo estimado que demandará el trayecto total. Además, el sistema detalla con precisión las combinaciones necesarias entre unidades y especifica los tramos exactos que deberán realizarse caminando hasta llegar al destino final.

Para acceder a todos estos datos, los pasajeros simplemente deben ingresar a la aplicación de Google Maps desde sus dispositivos móviles o computadoras personales siguiendo este procedimiento sencillo:

Abrir la aplicación Google Maps en el teléfono celular o desde el navegador en la computadora.

Ingresar la dirección exacta o el nombre del lugar al que se desea llegar.

Presionar el botón denominado "Cómo llegar" en la pantalla.

Seleccionar el ícono correspondiente al transporte público.

Revisar las líneas disponibles, la ubicación de las paradas y los horarios programados.

Elegir la alternativa más conveniente para completar el recorrido hacia el destino.

Asimismo, la herramienta brinda la posibilidad de modificar manualmente el horario de salida o de llegada para conocer qué opciones de transporte están previstas en un momento determinado del día. La vinculación entre los datos oficiales de RedTulum y el sistema de Google Maps facilita el acceso a funciones clave para los desplazamientos diarios, entre las que se destacan las siguientes prestaciones:

Recorridos y paradas: permite identificar las líneas que circulan por una zona específica y localizar los puntos exactos de ascenso y descenso.

Horarios: ofrece información precisa sobre los horarios programados de los colectivos.

Combinaciones: muestra alternativas de viaje que requieren utilizar más de una línea para llegar al destino final.

Tiempo de viaje: estima cuánto puede demorar el traslado en la unidad y cuántos minutos será necesario caminar.

Indicaciones: brinda instrucciones detalladas para llegar hasta la parada correspondiente y completar todo el trayecto.

Accesibilidad: muestra información sobre las condiciones de acceso de las unidades y paradas cuando esos datos se encuentran disponibles.

Finalmente, los usuarios tienen la opción de descargar los mapas de la provincia para consultar calles y ubicaciones geográficas sin necesidad de contar con conexión a internet. No obstante, las funciones específicas vinculadas al servicio de transporte público pueden requerir datos móviles o wifi para actualizar la información en tiempo real. De esta manera, Google Maps se consolida como una solución eficaz para organizar los viajes en colectivo, conocer las alternativas de movilidad y evitar recorridos innecesarios antes de salir del hogar.