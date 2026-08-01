Cómo ver en vivo la misa de despedida desde la Catedral de San Juan

San Juan vivirá este sábado una de las jornadas más emotivas desde la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil. A partir de las 9, se celebrará la misa de cuerpo presente en la Catedral San Juan Bautista, donde familiares, amigos, autoridades, integrantes de las fuerzas de seguridad y vecinos despedirán a las siete víctimas del accidente del helicóptero Bell 412.

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la ceremonia será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Iglesia de San Juan, permitiendo que la comunidad acompañe el último adiós desde cualquier lugar.

La transmisión podrá seguirse en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/live/N800v1KrDUA?feature=share

La celebración religiosa será el primer acto de la despedida oficial organizada para rendir homenaje a las víctimas. Se espera la presencia de autoridades provinciales, representantes de distintas instituciones, efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil y cientos de ciudadanos que llegarán para acompañar a las familias.

El recorrido homenaje

Una vez finalizada la misa, cerca de las 10.30, comenzará el cortejo fúnebre rumbo al Cementerio de Capital. La caravana recorrerá distintos edificios vinculados a las fuerzas de seguridad y de emergencia, en reconocimiento a la trayectoria de los funcionarios que durante años prestaron servicio a la comunidad sanjuanina.

En el cementerio se realizarán los honores correspondientes y la inhumación de las víctimas. Posteriormente, los restos del jefe de Bomberos, Rubén Castro, serán trasladados hasta Jáchal, su ciudad natal, donde recibirán sepultura.