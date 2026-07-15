Cuando sonó en el estadio de Atlanta el Himno Nacional Argentino, la previa de la semifinal del Mundial 2026 se podía respirar una atmósfera más que especial. Los hinchas argentinos habían copado las calles de Atlanta desde bien temprano, con banderas que mezclaban los rostros de Diego Armando Maradona y Lionel Messi, y los cantos contra los británicos se escuchaban mucho antes de que las puertas del estadio abrieran.

Una multitud albiceleste se encaminó al recinto con más de dos horas de anticipación, lista para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en uno de los partidos más cargados de historia del fútbol mundial. Michael Buffer, legendario anunciador de ring estadounidense, famoso mundialmente por su característico eslogan, "Let’s get ready to rumble!“, hizo la presentación de los jugadores en la entrada al terreno de juego. El hombre nacido en Philadelphia se convirtió en una figura icónica del boxeo y la lucha libre (WWE), y su marca registrada le ha generado una fortuna histórica valorada en unos $400 millones de dólares.

Primero fue el turno de los ingleses, que por disposición de la FIFA eran los locales. Al escucharse los primeros acordes, los hinchas argentinos cantaron encima “El que no salta, es un inglés”.Cuando llegó el momento de Argentina, los jugadores lo vivieron de pie y en bloque, con la misma intensidad que se había visto en otras definiciones. Los futbolistas entonaron las estrofas con una mezcla de nerviosismo y orgullo que sus caras no podían disimular. Los ingleses presentes en el estadio, silbaron y abuchearon las estrofas del himno nacional.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina.

El banco argentino acompañó el momento con la misma energía. Scaloni, junto a su cuerpo técnico, encabezó la fila que siguieron el himno desde el costado del campo. Como se hizo costumbre a partir de este torneo, los suplentes acompañaron a los jugadores titulares en el círculo central, entre ellos, Rodrigo De Paul, quien quedó fuera del once inicial por decisión del entrenador —Giuliano Simeone le ganó el lugar—. Desde las gradas, los más de 30 mil argentinos que habían llegado al estadio respondieron con los cánticos de rigor.

El contexto histórico del cruce le sumó peso al momento. Argentina e Inglaterra se midieron en 14 ocasiones: tres victorias para la Albiceleste, seis para los británicos y cinco empates. El último antecedente en un Mundial había sido en Corea del Sur-Japón 2002, en fase de grupos, con derrota 1-0 argentina que encaminó la histórica eliminación. Esta vez, la apuesta era mayor: un lugar en la final de la Copa del Mundo 2026, a disputarse el domingo en Nueva York-Nueva Jersey, donde ya esperaba España tras vencer 2-0 a Francia en Dallas.

