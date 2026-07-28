La Catedral de San Juan avanza con la segunda etapa del proyecto de restauración y puesta en valor de su patrimonio artístico, histórico y cultural. La iniciativa es impulsada por el Arzobispado de San Juan de Cuyo y la Parroquia San Juan Bautista, con el asesoramiento de Daniel Izasa y Virginia Agote, de la Fundación EOS, a través de la Ley de Mecenazgo Provincial y con el aporte del Banco San Juan y la Fundación Banco San Juan.

En esta nueva fase, los trabajos están centrados en la restauración de las seis esculturas de fundición de hierro Val d'Osne que integran la fachada principal del templo: San Marcos, San Lucas, San Juan Evangelista, San Mateo, San Juan Bautista y San Pedro. Se trata de piezas adquiridas en Francia en 1870 para embellecer la entonces Catedral y que, tras el terremoto de 1944, fueron retiradas de su ubicación original.

Durante décadas, las esculturas permanecieron resguardadas en distintos espacios. Algunas fueron conservadas primero en Casa de Betania y luego en el patio lateral de la Catedral, mientras que la imagen de San Pedro fue trasladada al Seminario Arquidiocesano. En 2025, en el marco del proyecto integral de recuperación del edificio, las imágenes volvieron a ocupar las salientes del frente diseñadas originalmente por el arquitecto Daniel Ramos Correa, recuperando así la concepción original del templo.

Un trabajo especializado para preservar el patrimonio

La restauración está a cargo de la especialista en conservación Cristina Sonego y su equipo, quienes desarrollaron una intervención basada en criterios científicos y en las normativas vigentes para la conservación de bienes patrimoniales.

Antes de iniciar las tareas se realizó un estudio estratigráfico que permitió detectar dos antiguas capas de pintura sintética que ocultaban la terminación original de las esculturas. A partir de ese diagnóstico se diseñó un procedimiento específico para retirar esos recubrimientos sin afectar el hierro fundido.

Las labores incluyeron limpiezas en seco y químicas, la eliminación de masillas y reparaciones antiguas consideradas inadecuadas, el tratamiento de los sectores afectados por la corrosión y la aplicación de una cera protectora de grado profesional para preservar las piezas frente a las condiciones climáticas propias de San Juan.

Intervenciones complejas

Uno de los trabajos más delicados se realizó sobre la imagen de San Juan Bautista, patrono de la provincia. La escultura presentaba un grave deterioro en una de sus manos debido a la oxidación interna del metal, con riesgo de desprendimiento. El equipo logró reconstruir la pieza y asegurar su estabilidad mediante un nuevo sistema de anclaje químico y soldaduras de precisión.

La restauración de San Pedro también requirió un tratamiento particular. La imagen había sido sometida años atrás a una limpieza abrasiva que eliminó su protección natural y favoreció un avanzado proceso de reoxidación. Además, presentaba capas de barnices y ceras con pigmentación bronce aplicadas posteriormente. Para revertir esa situación, los especialistas implementaron un proceso de limpieza química selectiva que permitió retirar esos materiales sin comprometer la integridad de la obra.

Cristina Sonego destacó que el objetivo de la intervención fue respetar la materialidad original de las esculturas y garantizar su conservación a largo plazo, recuperando la pátina característica con la que estas obras salían de la fundición francesa Val d'Osne.

Un legado para las futuras generaciones

Con la finalización de esta segunda etapa, las esculturas recuperan tanto su estabilidad estructural como su valor artístico e histórico. Además de embellecer nuevamente la fachada de la Catedral de San Juan, las obras vuelven a ocupar el lugar para el que fueron concebidas hace más de 150 años, consolidándose como uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de la provincia.

Dato complementario

Las esculturas fueron fabricadas por la prestigiosa fundición francesa Val d'Osne y adquiridas en 1870 especialmente para la Catedral de San Juan. Son uno de los pocos conjuntos originales que sobrevivieron al terremoto de 1944, motivo por el cual su restauración representa un aporte clave para la preservación del patrimonio histórico y cultural sanjuanino.