Una investigación policial permitió recuperar un animal porcino que había sido robado a un vecino del departamento 25 de Mayo. El procedimiento quedó a cargo de personal de la Brigada de la Comisaría 10ª, que logró establecer dónde se encontraba el cerdo y llegó hasta un joven de 24 años que reconoció haberlo comprado por $55.000 a un adolescente de 16 años.

El animal había sido sustraído a un vecino del departamento 25 de Mayo. Tras una investigación de la Brigada de la Comisaría 10ª, se logró localizar al comprador, quien entregó voluntariamente el ejemplar y aseguró que lo había adquirido de buena fe a un adolescente de 16 años.

El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por Mario Bustamante, domiciliado en 25 de Mayo, quien informó la sustracción de uno de sus animales. A partir de esa presentación, se inició el Sumario Prevencional caratulado hurto, con intervención de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Primera Nominación.

En las actuaciones quedó señalado como acusado un adolescente de 16 años, identificado con las iniciales M.M., domiciliado en Villa Yanello. A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron distintas tareas para establecer qué había ocurrido con el animal y localizarlo.

Las averiguaciones permitieron determinar que el porcino se encontraba en una propiedad ubicada en inmediaciones de ruta 270 y calle 1, también en el departamento 25 de Mayo. Hasta ese lugar se trasladó el personal policial para verificar la información y entrevistar a la persona que tenía el animal.

El cerdito se encontraba en buen estado y fue restituído a su dueño.

Allí los efectivos hablaron con Juan Quiroga Brizuela, de 24 años, domiciliado en ese sector. Luego de explicarle el motivo de la presencia policial y ponerlo al tanto de la denuncia por la sustracción del chancho, el joven manifestó que lo había adquirido la semana anterior.

Según su relato, había comprado de buena fe un porcino de aproximadamente ocho kilos, de color claro, por un monto de $55.000. También indicó que la operación se la había realizado el adolescente de 16 años señalado en la investigación, con domicilio en Villa Yanello.

Ante la intervención policial, Quiroga Brizuela entregó voluntariamente el animal, que se encontraba con vida y quedó bajo resguardo para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, los efectivos se comunicaron telefónicamente con Elba Manni, secretaria del juzgado interviniente, a quien informaron sobre el hallazgo. Desde ese organismo se dispuso citar al damnificado para realizar un acta de reconocimiento y concretar la posterior entrega del porcino a su propietario.

En paralelo, los investigadores realizaron una consulta con la Base del Sistema Acusatorio. El ayudante fiscal de turno, Emiliano Usin, recibió los detalles del procedimiento y ordenó confeccionar un acta en la que quedaran registradas todas las circunstancias del hallazgo y la entrega voluntaria del animal. Además, indicó que posteriormente impartiría nuevas directivas.