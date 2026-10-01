Una investigación de la Comisaría 10ª permitió recuperar una tela romboidal de aproximadamente 10 metros de largo que había sido denunciada como robada en el departamento 25 de Mayo. El elemento fue localizado en poder de un hombre que aseguró haberlo comprado de buena fe y que, al conocer su presunta procedencia ilícita, decidió entregarlo voluntariamente a los efectivos.

El procedimiento se produjo durante una serie de tareas investigativas que realizó personal de la Comisaría 10ª en el marco de actuaciones iniciadas por distintos hechos ilícitos instruidos en esa dependencia. Durante las averiguaciones, los investigadores establecieron que un hombre de apellido Lucero habría adquirido objetos de dudosa procedencia y concentraron las diligencias en determinar el origen de uno de esos elementos.

Según surgió de la investigación, se trató de una tela romboidal de unos 10 metros de extensión. A partir de las averiguaciones realizadas por los efectivos, se logró establecer el domicilio de Lucero y el personal policial se presentó en el lugar para entrevistarlo.

Durante la conversación, el hombre reconoció que había comprado la tela por la suma de $10.000. También indicó que la operación se había concretado el 26 de septiembre y señaló que se la había adquirido a un hombre de apellido Farías.

Los investigadores verificaron entonces las características del elemento y establecieron que una mujer de apellido González había denunciado el robo el pasado 28 de septiembre. A raíz de esa denuncia se había iniciado el legajo de investigación N° 106/26, caratulado como robo, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Ante esta situación, los efectivos informaron a Lucero sobre el resultado de las averiguaciones y el vínculo entre el elemento que tenía en su poder y la denuncia por robo. El hombre entregó voluntariamente la tela a la Policía y manifestó que la había adquirido de buena fe.

Luego del secuestro del elemento, el personal policial mantuvo comunicación telefónica con la fiscal Andrea Gómez, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien fue informada sobre las circunstancias del procedimiento y las tareas realizadas por los investigadores.

La fiscal dispuso que se confeccionara el acta correspondiente y que se citara a la mujer que denunció el robo para que realizara el reconocimiento de la tela. En caso de que la damnificada identificara el elemento como de su propiedad, se ordenó que se procediera a su entrega.

Respecto de Lucero, la fiscalía dispuso que fuera notificado del legajo una vez finalizadas las diligencias correspondientes. Posteriormente, y de acuerdo con las directivas impartidas, los efectivos debían concluir las actuaciones y remitir el legajo a la autoridad judicial interviniente.