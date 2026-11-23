Gael Díaz tiene 10 años, es oriundo de Santa Lucía y forma parte del espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol 2026, donde interpreta a "Ricardito", la versión infantil del paleontólogo Ricardo Martínez. En una entrevista con DIARIO HUARPE, el pequeño contó cómo vive la experiencia de convertirse en uno de los protagonistas del show que se presenta en el Velódromo Vicente Chancay.

"Es hermoso, me encanta, me encanta. Es muy bonito", expresó Gael cuando le preguntaron qué siente al participar de una puesta artística de semejante magnitud. Su entusiasmo también se refleja en el escenario, donde aparece sobre una plataforma y forma parte de distintas escenas del espectáculo.

El talento y el impulso de su familia

Una de las particularidades de Gael es que no cuenta con formación formal en teatro o comedia musical. Según explicó durante la charla, tampoco asiste a clases de canto o baile, aunque practica algunas cosas en su casa.

"Un poquito en mi casa, porque mi papá va a shows y mi hermana ama bailar, ama cantar", contó sobre el entorno familiar que acompaña sus intereses artísticos. De esta manera, el gusto por la música y la expresión escénica también está presente en su vida cotidiana.

Cuando le preguntaron en qué momento descubrió que actuar era algo que disfrutaba, respondió: "Fue un momento donde dije: este es el momento, y lo vi y sí". Su participación en la Fiesta del Sol representa una oportunidad para mostrar ese entusiasmo frente a miles de espectadores.

La experiencia de estar sobre el escenario

Durante la entrevista, Gael también habló sobre algunas de las escenas que realiza en el espectáculo y las sensaciones que le provoca participar de la puesta. Una de ellas incluye una plataforma circular, mientras que en otra aparece un personaje que sube sobre un pájaro.

Al ser consultado sobre esta última escena, aclaró entre risas que quien realiza esa parte no es él, sino su doble. En cambio, sobre la experiencia de subir a la plataforma, aseguró: "Se siente muy bonito, es una cosa hermosa".

Su vida en Santa Lucía y la escuela

Fuera del escenario, Gael continúa con su vida de niño sanjuanino y asiste a la escuela Doctor Carlos Pellegrini. Durante la entrevista contó que sus compañeros todavía no habían tenido la oportunidad de verlo en el espectáculo y que esperaba encontrarse con ellos en la escuela para compartir la experiencia.

La participación en la Fiesta Nacional del Sol lo convirtió en uno de los rostros infantiles del espectáculo central de esta edición. Con apenas 10 años, el pequeño de Santa Lucía disfruta de una experiencia que, según sus propias palabras, es "hermosa".