San Juan tendrá 46 representantes en la última fecha del Campeonato Argentino de Bicicross 2026, que se disputará este fin de semana en Mendoza. La delegación del Club Bicicross San Juan partió este jueves 19 de noviembre por la noche desde las puertas del Estadio Aldo Cantoni, con destino a la pista José Luis Narpe, ubicada en el Parque General San Martín.

Los deportistas participarán de la tercera fecha del Campeonato Open y de la décima y última jornada del certamen argentino. El traslado fue acompañado por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que dispuso el servicio de transporte para los competidores.

Cómo será el cronograma de competencia

La actividad comenzará este viernes 20 de noviembre con los entrenamientos oficiales. El sábado 21 se disputará la final del Campeonato Open, mientras que el domingo 22 será el turno de la definición del Campeonato Argentino.

La competencia es organizada por la Asociación Corredores Bicicross Mendoza (ACBIM) y fiscalizada por la Federación Argentina de Bicicross. La cita reunirá a los principales exponentes de la disciplina a nivel nacional.

Los 46 pilotos que representan a San Juan

La delegación sanjuanina está integrada por Luciano Allis, Yago Ávila, Enzo Gael Ayala, Valeriano Baquedano, Valentín Baldillou Vila, Lucas Emiliano Crifó, María Agustina Crifó, Uma Geraldine Distefano, Thiago Gael Echenique Cruz, Juan Cruz Fernández, Nahuel Agustín Fernández, Lorenzo Fernández Cortés, Juan Cruz Frack, Marcos Agustín Frack, Tiziano Frack, Genaro Héctor Gil Limole, Octavio Salvador Gómez, Francisco Jesús, Matías Francisco Leiva, Martiniano Marín, Gennaro Valentino Martín y Agustín Miranda.

También competirán Yuthiel Miranda, Constanza Molina, Franco Molina, Gonzalo Molina, Liam Valentín Molina, Valentín Mut Romero, Cayetano Oieni Bordón, Franco Orozco Castro, Benjamín Pereyra, Bautista Quiroga, Julián Recabarren, Donatto Rodríguez, Guillermo Rodríguez, Tommass Rodríguez, Ignacio Agustín Sánchez, Julieta Sánchez Moreno, Bautista Solera, Matías Soto, Stefano Tiziano Soto, Joaquín Bautista Torres, Augusto Germán Vedia Fernández y Lucio Rubén Yáñez Fernández.

El antecedente internacional de San Juan

La última cita nacional llega después de un importante acontecimiento deportivo que tuvo a la provincia como protagonista. Entre el 23 y el 25 de octubre, la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson, recibió el Iberoamericano de BMX, la Copa Latina y la novena fecha del Campeonato Argentino, con la participación de 12 países y más de 300 pilotos internacionales.

Las competencias otorgaron puntos para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Entre los resultados destacados de los representantes locales estuvieron los de Gonzalo “Chalo” Molina, ganador del Campeonato Argentino y la Copa Latina en Elite, y Franco Molina, vencedor en Sub 23.

Con 46 deportistas en competencia, San Juan buscará cerrar la temporada nacional de bicicross con nuevos resultados destacados en la provincia vecina.