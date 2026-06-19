Con 90 peleas, el Aldo Cantoni recibe un gran torneo de kickboxing interprovincial

San Juan volverá a convertirse este fin de semana en uno de los epicentros nacionales de los deportes de combate con la realización de la tercera edición del Torneo Interclubes Interprovinciales de Kickboxing y Full Contact. El evento se desarrollará este sábado 20 de junio en el Estadio Aldo Cantoni y reunirá a cerca de 180 competidores de distintas provincias del país.

La actividad comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá durante toda la jornada, ofreciendo alrededor de 90 combates en categorías amateurs y semiprofesionales. La competencia es organizada por la Asociación Sanjuanina de Kickboxing y contará con la participación de escuelas, academias y equipos de diferentes puntos de Argentina.

El certamen se ha consolidado como una de las citas más importantes del calendario regional, permitiendo que jóvenes talentos y atletas con experiencia puedan medirse en un escenario de primer nivel. Además, representa una oportunidad para fomentar el crecimiento de la disciplina y fortalecer los lazos deportivos entre distintas provincias.

Durante la jornada habrá acción en modalidades como Kick Light, Light Contact, Fighting y Low Kick, entre otras especialidades que forman parte del amplio universo del kickboxing y el full contact.

La fiscalización estará a cargo de la Asociación Sanjuanina de Kickboxing, entidad responsable de garantizar el cumplimiento de los reglamentos y las condiciones de seguridad para todos los participantes.

El torneo promete una intensa agenda de combates, con peleadores que buscarán destacarse frente al público sanjuanino y sumar experiencia competitiva en un evento que año tras año gana relevancia dentro del circuito nacional.

Con una importante convocatoria de deportistas y entrenadores, el Aldo Cantoni volverá a abrir sus puertas para vivir una verdadera fiesta de los deportes de contacto, donde la técnica, la disciplina y el espíritu competitivo serán los grandes protagonistas.