La Selección argentina masculina de básquet 3x3, con el sanjuanino Agustín Sosa entre sus integrantes, ganó la Final Continental del Americas Series disputada el 26 y 27 de octubre en El Salvador. El equipo nacional venció a Brasil por 21-20 en una definición que tuvo al jugador de Urquiza San Juan como protagonista.

Un lanzamiento decisivo para el título

Cuando Argentina estaba un punto abajo en el marcador, Sosa convirtió un lanzamiento de dos puntos que definió la final y aseguró la consagración. El tiro le permitió al conjunto nacional cerrar el torneo con seis victorias en seis presentaciones.

El plantel estuvo integrado por Matías Berenbroek, de River Plate; Leyton Herrmann, de Centenario de Venado Tuerto; Agustín Sosa, de Urquiza San Juan; y Facundo Zanor, de Gimnasia de Santa Fe. El equipo fue dirigido por Luciano Santín.

Una campaña invicta

Argentina comenzó su participación el lunes 26 de octubre con triunfos ante Colombia por 20-19, México por 16-14 y Guatemala por 16-14. Al día siguiente, superó los cuartos de final por 21-18 y venció nuevamente a México, esta vez por 17-13, en las semifinales.

La victoria ante Brasil por 21-20 en el partido decisivo coronó el recorrido perfecto del seleccionado argentino. De esta manera, el equipo levantó el trofeo continental y sumó experiencia internacional para sus integrantes.

El camino de los jugadores jóvenes

Los cuatro basquetbolistas habían participado del proceso de preselección con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Durante septiembre y octubre realizaron concentraciones en el CeNARD y en Independiente de Chañar Ladeado, Santa Fe.

La conquista en El Salvador representó un nuevo título para el básquet 3x3 argentino y destacó la actuación de Sosa, representante del básquet sanjuanino. Su lanzamiento de dos puntos fue la jugada que definió la final y selló el campeonato nacional.