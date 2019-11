Con Alberto Fernández como anfitrión, comienza en Buenos Aires el II encuentro del Grupo de Puebla

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Con el presidente electo, Alberto Fernández, como anfitrión, el II encuentro del "Grupo de Puebla" comienza hoy en Buenos Aires y se extenderá hasta el domingo, bajo el lema "El cambio es el progresismo".



Dilma Rousseff (Brasil), José "Pepe" Mujica (Uruguay), Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombia), Álvaro García Linera (vicepresidente de Bolivia), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Daniel Martínez (candidato del Frente Amplio que competirá en el balotaje en Uruguay) son algunas de las figuras internacionales que confirmaron su presencia.



Las deliberaciones que comenzarán hoy estarán marcadas por la decisión conocida anoche del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, que determinó implícitamente la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde hace más de un año y medio, al cambar la jurisprudencia sobre las condiciones de detención.



"El propósito de la reunión en Buenos Aires es el de seguir construyendo, entre todos, una agenda progresista que nos identifique y reúna", explicó recientemente Samper, ex presidente de Colombia y ex secretario general de la Unasur, durante una entrevista que el propio Grupo de Puebla difundió a través de sus redes sociales.



Fernández, quien regresó ayer al país proveniente de México y participará este mediodía de un encuentro con la CGT, tendrá su participación mañana en la cumbre que se desarrollará en el Hotel Emperador, ubicado en la avenida Del Libertador 420, en el barrio porteño de Retiro.



“El Grupo de Puebla es un grupo que yo mismo impulsé mucho antes de ser candidato, y que empezamos a trabajar con Marco Enríquez Ominami desde Chile”, dijo Fernández en declaraciones que realizó en su paso por México.



“En el Grupo de Puebla no estamos hablando de generar una referencia ideológica que se enfrente a nadie, simplemente es un conjunto de dirigentes de toda América Latina, respetuosos de las institucionalidades y de la democracia”, aclaró el mandatario electo.



Fernández remarcó que lo que plantea el grupo "son alternativas a lo que ha imperado en los últimos años, por ejemplo, en Argentina, y es la búsqueda de volver a reencontrar un sistema político que devuelva la equidad perdida, el equilibrio y la igualdad social en América Latina, de eso hablamos”.



La primera reunión de este nuevo foro internacional tuvo lugar del 12 a 14 de julio de este año en la ciudad mexicana que le da su nombre: Puebla, donde 30 líderes de 12 países coincidieron en unir fuerzas y propuestas para consolidar un nuevo eje para "producir consensos regionales y articular políticamente al progresismo".