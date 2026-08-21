Con alerta de viento sur, así está el tiempo en San Juan este viernes

La provincia de San Juan vivirá un cierre de semana laboral con características meteorológicas particulares, donde el viento cobrará un rol preponderante desde temprano. De acuerdo con el último informe provisto por el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes 21 de agosto de 2026, la jornada presentará temperaturas moderadas pero con una fuerte presencia de corrientes de aire en las primeras horas.

El termómetro marcará un piso de 10º en su registro mínimo, mientras que el techo térmico se ubicará en los 18º hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica matutina podría resultar sensiblemente inferior debido a la circulación de viento proveniente del sector sur, cuyas ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 50 kilómetros por hora durante la mañana.

Respecto a la evolución de las condiciones para los días de descanso, el organismo oficial anticipa un panorama con pocas modificaciones. Tanto el sábado como el domingo continuarán bajo un esquema similar, con una temperatura máxima que se sostendrá en 18º, un cielo que lucirá parcialmente nublado y una brisa leve soplante desde el cuadrante sur.