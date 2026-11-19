La promoción 2x1 fue la gran protagonista de una nueva edición de la Noche de las Heladerías en San Juan. Familias, grupos de amigos, parejas y estudiantes se acercaron a distintos locales para aprovechar los descuentos y disfrutar de uno de los productos más elegidos. DIARIO HUARPE recorrió dos reconocidas heladerías de la provincia y encontró una importante convocatoria, con largas filas y mesas repletas de clientes que aprovecharon la propuesta.

Uno de los puntos visitados fue la casa central de Del Parque, ubicada sobre avenida Ignacio de la Roza, antes de Urquiza. Allí, Florencia Agrégolo contó que la jornada comenzó con un buen movimiento desde las primeras horas de la promoción, que estuvo vigente de 18 a 00 con un 2x1 en cuartos de helado.

Familias, amigos y jóvenes se acercaron a las heladerías sanjuaninas para disfrutar de una noche especial.

"La verdad que nos está yendo muy bien. Desde temprano estamos full, con helados sin parar", comentó. Según explicó, entre los principales clientes hubo familias y estudiantes, en parte por la cercanía de varios establecimientos educativos.

En cuanto a los gustos más elegidos, Agrégolo señaló que el chocolate Del Parque, uno de los clásicos de la casa, y el pistacho se mantienen entre los favoritos del público. También destacó la demanda de las distintas variedades de dulce de leche.

Los sanjuaninos aprovecharon las promociones especiales de la Noche de las Heladerías.

La expectativa del comercio era alta y, de acuerdo con Florencia, la convocatoria podría superar la del año pasado. "Todos los años nos superamos. El año pasado fue genial, pero hoy vamos bastante bien y creo que estamos superando el año pasado", aseguró. Además, remarcó que la elaboración artesanal es uno de los principales atributos de sus productos.

La recorrida continuó en Portho, en su última sucursal inaugurada sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento, en Capital. Allí, Fernando Nieto, socio gerente de la firma, también destacó el movimiento registrado durante la jornada y las filas que se formaron en los distintos locales.

El empresario explicó que la iniciativa, impulsada a nivel nacional por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhya), representa una oportunidad para acercar al público al verdadero helado artesanal argentino. "Las promociones ayudan a que todo el mundo venga a darse un gustito y pruebe sabores nuevos. Lo más importante de esta semana es promover el helado artesanal, que tiene una personalidad propia en Argentina", sostuvo.

Dos migas aprovechó la jornada para tomar un helado, compartir una charla y disfrutar de la tarde.

Sobre las preferencias de los sanjuaninos, Nieto indicó que los gustos de dulce de leche continúan encabezando los pedidos. Sin embargo, las tendencias también se hacen sentir: durante el último año, el chocolate Dubai ganó protagonismo, mientras que las opciones frutales comienzan a tener mayor demanda con la llegada de las temperaturas más altas.

En esa línea, Del Portho aprovechó la jornada para presentar una novedad: el cheesecake Dubai, una nueva propuesta que se suma a la tendencia de los sabores vinculados al pistacho y al chocolate Dubai.

Un encuentro entre amigas fue la excusa perfecta para compartir un helado y disfrutar de la tarde.

Nieto también hizo referencia al contexto económico y reconoció que el consumo atraviesa un momento complicado. No obstante, valoró que los clientes sigan eligiendo el producto artesanal. "A pesar de que hoy no estamos en los mejores momentos de consumo, el cliente nos sigue eligiendo y sigue apostando al helado artesanal", expresó.

Una salida después de clases y encuentros entre amigas

Más allá de los descuentos, la recorrida también permitió conocer las historias de quienes aprovecharon la promoción. En Del Parque, un grupo de cinco compañeras de colegio llegó después de salir de clases para compartir un helado y refrescarse durante la tarde.

Un grupo de amigos se reunió para charlar, compartir un momento juntos y disfrutar de un helado durante la tarde.

Virginia contó que decidieron acercarse apenas terminó la jornada escolar. Entre los sabores elegidos aparecieron combinaciones como frutilla con menta y menta con vainilla. "Acabamos de salir y vinimos hace poquito. Justo aprovechamos el 2x1", comentó una de las estudiantes.

Los más chicos también tuvieron su momento. Dos nenas que estaban acompañadas por sus mamás disfrutaron de la promoción y coincidieron en la elección del chocolate Dubai. Guille, una de ellas, contó que había llegado junto a una amiga y reconoció que, aunque no es su sabor favorito, le gusta mucho.

Las parejas también aprovecharon las promociones para compartir un momento juntos.

En la nueva sucursal de Del Portho, la promoción también reunió a un grupo de cuatro amigas que decidió aprovechar la jornada para encontrarse y conocer el local. Las mujeres contaron que se conocen desde hace años y que eligieron la heladería para compartir una tarde juntas. "Vinimos a una reunión de amigas, a esta heladería que es muy hermosa y que conocemos de antes. También venimos a ver el nuevo lugar", contaron. Sobre los sabores, anticiparon que el chocolate era una elección segura, aunque también había lugar para la frutilla y el limón.

Así, entre salidas escolares, encuentros familiares y reuniones de amigas, una nueva Noche de las Heladerías volvió a convocar a los sanjuaninos. Más allá del ahorro, el 2x1 se convirtió en una excusa para compartir un momento, probar nuevos sabores y disfrutar del helado artesanal.