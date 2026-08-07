Este viernes comenzará la octava fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol, que se disputará entre el 7 y el 9 de agosto con nueve encuentros distribuidos en tres jornadas. Además, la organización confirmó las designaciones arbitrales para cada uno de los compromisos.

La actividad se abrirá con dos atractivos partidos. Desde las 16, López Peláez recibirá a Juventud Zondina con el arbitraje de Sergio González. Más tarde, a las 21.30, Trinidad será local frente a Desamparados, en uno de los duelos más destacados del inicio de la fecha, con Martín Rivero como juez principal.

La programación continuará el sábado con una intensa jornada. Sarmiento enfrentará a Villa Ibáñez, San Lorenzo recibirá a 9 de Julio, Colón Juniors será local ante Peñarol, Marquesado jugará frente a Alianza y Minero se medirá con Carpintería, todos desde las 16.

La octava fecha se completará el domingo con dos encuentros. Atenas recibirá a Unión con el arbitraje de Yazmín Yacante, mientras que Defensores Argentinos enfrentará a Rivadavia en cancha de Peñarol, bajo la conducción de Mauro Gómez.

Programación de la fecha 8

Viernes 7 de agosto

López Peláez vs. Juventud Zondina

Cancha: López Peláez

Hora: 16.00

Árbitro: Sergio González

Trinidad vs. Desamparados

Cancha: Trinidad

Hora: 21.30

Árbitro: Martín Rivero

Sábado 8 de agosto

Sarmiento vs. Villa Ibáñez (16.00) – Árbitro: Marcelo Cruz.

San Lorenzo vs. 9 de Julio (16.00) – Árbitro: Cristian Neira.

Colón Juniors vs. Peñarol (16.00) – Árbitro: Walter Jorquera.

Marquesado vs. Alianza (16.00) – Árbitro: Rubén Riveros.

Minero vs. Carpintería (16.00) – Árbitro: Ruth Díaz.

Domingo 9 de agosto

Atenas vs. Unión (16.00) – Árbitro: Yazmín Yacante.

Defensores Argentinos vs. Rivadavia (16.00) – Cancha de Peñarol – Árbitro: Mauro Gómez.

Con todos los jueces designados y el cronograma confirmado, la Liga Sanjuanina se prepara para un nuevo fin de semana de competencia, en una fecha que puede comenzar a marcar el rumbo de los equipos que buscan pelear por el título del Torneo Clausura y de aquellos que necesitan sumar puntos para pelear el descenso.