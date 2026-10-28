La Expo Ironman abrió este miércoles 28 de octubre en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario y convirtió el predio en un punto de encuentro entre triatletas, turistas y emprendedores. La feria, con entrada gratuita y actividades hasta el domingo 1 de noviembre, reunió indumentaria y suplementos deportivos, productos regionales, foodtrucks y propuestas para toda la familia.

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, destacó el alcance que adquiere la competencia para la provincia.

“Poder lograr este año que las tres distancias de Ironman, por primera vez en la historia, se den en un mismo año en una misma ciudad es un honor y una responsabilidad para la provincia”, declaró a DIARIO HUARPE.

Una feria para deportistas y familias

La exposición reúne marcas de ropa técnica para natación, ciclismo y running, además de suplementos y accesorios para el entrenamiento. Los puestos deportivos conviven con productores de alimentos regionales, bodegas y elaboradores de aceite de oliva, que encuentran una vidriera ante visitantes argentinos y extranjeros.

También hay foodtrucks, espacios de recreación y actividades deportivas para niños, junto a stands donde se enseñan primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP). Romero señaló que la participación de expositores supera la edición anterior.

Las expectativas del turismo y los comercios

La presencia de deportistas junto a familiares y acompañantes genera expectativas en servicios, gastronomía y alojamiento. Romero evitó anticipar porcentajes de ocupación hotelera porque los datos oficiales consideran establecimientos registrados y no incluyen necesariamente los alquileres contratados mediante plataformas digitales.

“Creo que vamos a tener una provincia con mucha gente y que seguramente se va a notar en el secto gastronómico y en la hotelería”, sostuvo.

El funcionario valoró que emprendedores y empresas participen del evento, aunque el balance de ventas y movimiento turístico se conocerá una vez concluido el fin de semana.

Brasileños, membrillo rubio y una edición especial de aceite

Entre los puestos, el interés internacional ya apareció en consultas y compras. Gisela, representante de la marca técnica Otso, que ofrece indumentaria para triatlón y otras disciplinas, contó: “Han venido muchos brasileros. En general, las remeras, las medias”.

El aceite de oliva también tuvo su lugar. En el stand de Seis Marías se presentó una edición limitada alusiva al Ironman, que despertó interés entre visitantes brasileños. Su representante contó que varios compradores prefieren regresar antes de viajar: “Mucha gente ha venido y ha dicho: ‘Queremos comprar, pero el domingo’”.

Federico de Vara, que ofrecía dulces y conservas artesanales, destacó la reacción de los extranjeros frente a un sabor característico de la provincia. “No conocen muy bien lo que es el membrillo rubio de nuestra provincia”, explicó.

Desde la bodega Búbica, Jorge Luis Búbica valoró la posibilidad de ofrecer vinos sanjuaninos a un público que llega especialmente por el deporte y que también recorre los puestos de productos regionales.

Fernando Andrés Manríquez, de Viper Suplementos, evitó anticipar un balance definitivo. “Para ser el primer día veo bastante movimiento a diferencia de los anteriores”, comparó, aunque prefirió esperar al sábado para evaluar las ventas.

La Expo abrió así una oportunidad de contacto directo entre productores sanjuaninos y turistas que llegaron por el deporte. El balance de ventas se conocerá al finalizar el fin de semana.