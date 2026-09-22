Personal de la Brigada de Investigaciones Este logró recuperar una motocicleta sustraída tras un robo domiciliario ocurrido en Caucete, con intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad. La información aportada por los vecinos fue fundamental en la investigación.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo entre las 20:00 en el Barrio Guayaguas, cuando el damnificado regresó a su vivienda y constató que desconocidos habían violentado la puerta del fondo.

La moto sustraída

Tras ingresar al domicilio, los desconocidos sustrajeron una motocicleta marca Okinoi, modelo OKN 110 cc, de color negra, según la información aportada sobre el hecho.

A partir de la denuncia, los investigadores de la Brigada de Investigaciones Este se abocaron al esclarecimiento del robo ocurrido en el departamento de Caucete.

El dato aportado por vecinos

En el marco de la investigación, los efectivos entrevistaron a vecinos de la zona para obtener información que permitiera avanzar con la búsqueda de la motocicleta.

De acuerdo con los datos obtenidos, dos masculinos habían sido vistos circulando en una moto de similares características por calle Colón, entre Aberastain y Ruta 270.

Encontraron la motocicleta

Con esa información, los investigadores realizaron una inspección en un descampado cercano a las vías del ferrocarril, donde continuaron con la búsqueda del vehículo sustraído.

Finalmente, en ese lugar procedieron al secuestro del ciclomotor marca Okinoi modelo OKN 110 cc, que había sido denunciado como robado.