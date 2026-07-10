Con baja en la temperatura, así estará el tiempo este viernes en San Juan

Los sanjuaninos transitarán un viernes con condiciones climáticas de gran estabilidad y un cielo que se mantendrá mayormente despejado. Si bien se espera el paso de algunas nubes en diversos momentos del día, la posibilidad de lluvias quedó descartada por completo. El ambiente conservará su rigor invernal con bajas temperaturas tanto en el inicio de la mañana como durante las horas nocturnas.

En relación a los valores térmicos, se registrarán marcas mínimas que oscilarán entre los 2º y 4º. Por su parte, el termómetro mostrará un ascenso paulatino hasta alcanzar una máxima de entre 14º y 16º en horas de la tarde. El viento acompañará de forma suave desde el sector sur o sudeste, sin presentar ráfagas de intensidad que puedan alterar la calma ambiental.

En cuanto a la posibilidad de precipitaciones durante la jornada del viernes, el Servicio Metereológico Nacional confirmó que las chances de que esto suceda en la provincia son casi nulas.