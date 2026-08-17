Con borra de café, vieron el impactante futuro de Marcela Tauro

Infama recibió a Nataly Marutian, la especialista en cafeomancia que ganó notoriedad tras un video viral de diciembre de 2025. En aquella oportunidad, durante una transmisión en Luzu TV, la experta analizó la taza de La Joaqui y advirtió que los integrantes de la pareja "tiraban para lados distintos". Según la lectura realizada ocho meses antes de la ruptura oficial, la especialista observó que "no se querían soltar", aunque sus objetivos personales resultaban contrapuestos.

Tras la confirmación del fin del romance, circularon diversas versiones en los medios de espectáculos. Yanina Latorre sostuvo que "ella lo empezó a ahogar", mientras que en un reciente show La Joaqui reveló que "llegó una propuesta, pero no de compromiso". Por su parte, Moria Casán defendió a Tuli Acosta describiéndola como "una niña que necesitaba desahogarse" ante el conflicto mediático.

La cantante, quien recientemente lanzó un tema donde expresa "preferís la joda y yo prefería tus mimos", se mostró firme en redes sociales al asegurar que "no camino para atrás como un cangrejo".

Este trasfondo de predicciones cumplidas marcó la llegada de Marutian al living de Marcela Tauro para leer su futuro en los sedimentos de la infusión. Esta práctica es una tradición que simboliza hospitalidad y amistad en Medio Oriente, entorno donde la experta creció observando a su abuela leer la borra.

Para realizar la mancia, el café se muele extremadamente fino y se prepara sobre arena caliente antes de servirse sin filtrar. El consultante bebe el líquido hasta llegar al fondo y luego se da vuelta la taza para que la especialista interprete las figuras que se forman con los restos. Marutian, quien comenzó compartiendo estas lecturas de forma casual con sus amigas, convirtió su vocación en un fenómeno que hoy capta la atención del público televisivo.