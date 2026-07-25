Racing comenzó su participación en el Torneo Clausura con una trabajada victoria por 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en el estadio Presidente Perón. El encuentro tuvo goles, un penal atajado y una fuerte polémica en los últimos minutos, cuando el conjunto visitante reclamó una infracción dentro del área sobre Agustín Auzmendi.

La Academia golpeó rápidamente y abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo. Tras una salida defectuosa de la defensa platense, Matko Miljevic aprovechó la oportunidad y definió para poner en ventaja al conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

Gimnasia reaccionó y comenzó a acercarse con mayor peligro al arco defendido por Facundo Cambeses. A los 32 minutos, Bautista Barros Schelotto capturó una pelota dentro del área y marcó el empate para el Lobo.

Poco después, el árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal para la visita por una mano de Gonzalo Escudero. Marcelo Torres se hizo cargo de la ejecución, pero Cambeses adivinó la intención y evitó que Gimnasia diera vuelta el resultado antes del descanso.

En el complemento, Racing recuperó el control del partido y encontró nuevamente la ventaja a los 23 minutos. Luego de un tiro de esquina ejecutado por Miljevic, Nazareno Colombo apareció sin marca y conectó un cabezazo que dejó sin reacción al arquero Nelson Insfrán.

Con el 2-1, el conjunto de Avellaneda intentó manejar los tiempos, aunque Gimnasia adelantó sus líneas y buscó el empate hasta el final. El equipo platense acumuló jugadores en ataque y obligó a la defensa local a resistir durante los últimos minutos.

La mayor polémica se produjo cerca del cierre, cuando Auzmendi cayó dentro del área luego de un contacto con un defensor de Racing. Los futbolistas de Gimnasia reclamaron penal, pero Ramírez consideró que no existió infracción y dejó continuar el juego. La decisión generó protestas y el delantero recibió una tarjeta amarilla.

Finalmente, Racing sostuvo la diferencia y sumó sus primeros tres puntos en el Clausura. La Academia inició el torneo con una victoria luego de haber eliminado a Defensa y Justicia en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina, mientras que Gimnasia se marchó del Cilindro con bronca por la acción discutida del final.