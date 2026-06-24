El cumpleaños número 39 de Lionel Messi se vivió de una manera especial en una escuela sanjuanina. Alumnos de 5to. Grado "A" de la Escuela Blas Parera protagonizaron una emotiva actividad para homenajear al capitán de la Selección Argentina, en una jornada que combinó entusiasmo, alegría y pasión por el fútbol.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta que había sido difundida en un noticiero y que rápidamente encontró eco entre docentes y directivos de la institución. “La idea surgió porque uno de los tíos de los alumnos de quinto grado A de la Escuela de Blas Parera me comentó que en el noticiero habían hecho la propuesta de que a las 10 de la mañana le cantaran el cumpleaños a Lionel Messi”, relató a DIARIO HUARPE una de las docentes impulsoras de la actividad.

Una propuesta que entusiasmó a todos

Tras escuchar la sugerencia, la docente decidió compartirla con las autoridades de la escuela, quienes respaldaron inmediatamente la iniciativa. “Me lo comentó, di la idea acá en la escuela, la directora, la vicedirectora, les gustó mucho la iniciativa”, explicó.

A partir de allí, se organizó una convocatoria dirigida a los estudiantes y sus familias para que participaran de una celebración especial dedicada al máximo ídolo del fútbol argentino.

Camisetas, banderas y mucho entusiasmo

La respuesta de los chicos fue inmediata. Muchos llegaron a clases vestidos con la camiseta de la Selección Argentina, mientras que otros llevaron banderas, gorras y distintos elementos alusivos a la Albiceleste. “Armamos una invitación y se la enviamos a los chicos, a los padres de familia. Vinieron caracterizados con la camiseta argentina y trajeron banderas, gorras”, comentó la docente.

El patio de la escuela se transformó así en una verdadera fiesta celeste y blanca, donde los alumnos compartieron canciones, aplausos y mensajes dedicados al capitán argentino.

Un festejo cargado de emoción

El momento central de la jornada llegó cuando todos los presentes se unieron para cantarle el feliz cumpleaños a Messi, quien este 24 de junio celebró sus 39 años mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina. “Luego le cantamos el cumpleaños, tuvimos un festejo, estuvo muy bonita la actividad”, destacó la organizadora.

La propuesta no solo permitió homenajear a uno de los deportistas más admirados del país, sino también fortalecer los lazos entre alumnos, docentes y familias a través de una actividad recreativa y cargada de valores.

Mientras Messi continúa escribiendo páginas doradas con la camiseta argentina, en San Juan un grupo de estudiantes decidió agradecerle con el lenguaje más simple y genuino: una canción de cumpleaños, muchas sonrisas y el orgullo de sentirse representados por el capitán campeón del mundo.