Candelaria Herrera, jugadora sanjuanina de Las Panteras, participará de un campus de vóley femenino que se realizará el 2 y 3 de octubre en el Gimnasio Ambrosini de El Palomar. La propuesta, organizada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), estará destinada a jugadoras de las categorías U13, U14, U15 y U16 y tendrá cupos limitados.

Las actividades estarán divididas según las edades. El viernes 2 de octubre, de 14 a 20, será el turno de las categorías U13 y U14. El sábado 3, entre las 8 y las 14, participarán las jugadoras de U15 y U16.

El campus estará abierto tanto a deportistas de la UNSJ como a jugadoras de otros clubes de San Juan. La inscripción tendrá un valor de $30.000 para quienes integran la Universidad y de $45.000 para las participantes provenientes de otras instituciones.

La propuesta contará con la participación de Herrera, una de las referentes sanjuaninas del vóley nacional y actual integrante de la Selección Argentina. Su presencia permitirá que las jóvenes compartan jornadas de formación con una deportista con experiencia en competencias nacionales e internacionales.

Cómo inscribirse

La inscripción podrá realizarse de manera presencial en la Oficina de Atención al Público de El Palomar, de 8 a 13 y de 15 a 20.

Para las jugadoras provenientes de otros clubes, las inscripciones estarán habilitadas los días 28 y 29 de septiembre.

El valor abonado incluirá un kit deportivo, la remera oficial del campus, merienda y certificado de participación.

Dos jornadas para las categorías formativas

El campus estará enfocado en las divisiones juveniles y buscará complementar el trabajo que las jugadoras realizan durante el año en sus respectivos clubes.

Durante las dos jornadas compartirán entrenamientos y actividades deportistas de distintas instituciones de la provincia, en una propuesta especialmente orientada a las categorías formativas del vóley femenino sanjuanino.