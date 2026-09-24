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Con Candelaria Herrera en escena, lanzan un campus para formar jugadores sub 16
POR REDACCIÓN
Candelaria Herrera, jugadora sanjuanina de Las Panteras, participará de un campus de vóley femenino que se realizará el 2 y 3 de octubre en el Gimnasio Ambrosini de El Palomar. La propuesta, organizada por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), estará destinada a jugadoras de las categorías U13, U14, U15 y U16 y tendrá cupos limitados.
Las actividades estarán divididas según las edades. El viernes 2 de octubre, de 14 a 20, será el turno de las categorías U13 y U14. El sábado 3, entre las 8 y las 14, participarán las jugadoras de U15 y U16.
El campus estará abierto tanto a deportistas de la UNSJ como a jugadoras de otros clubes de San Juan. La inscripción tendrá un valor de $30.000 para quienes integran la Universidad y de $45.000 para las participantes provenientes de otras instituciones.
La propuesta contará con la participación de Herrera, una de las referentes sanjuaninas del vóley nacional y actual integrante de la Selección Argentina. Su presencia permitirá que las jóvenes compartan jornadas de formación con una deportista con experiencia en competencias nacionales e internacionales.
Cómo inscribirse
La inscripción podrá realizarse de manera presencial en la Oficina de Atención al Público de El Palomar, de 8 a 13 y de 15 a 20.
Para las jugadoras provenientes de otros clubes, las inscripciones estarán habilitadas los días 28 y 29 de septiembre.
El valor abonado incluirá un kit deportivo, la remera oficial del campus, merienda y certificado de participación.
Dos jornadas para las categorías formativas
El campus estará enfocado en las divisiones juveniles y buscará complementar el trabajo que las jugadoras realizan durante el año en sus respectivos clubes.
Durante las dos jornadas compartirán entrenamientos y actividades deportistas de distintas instituciones de la provincia, en una propuesta especialmente orientada a las categorías formativas del vóley femenino sanjuanino.