San Juan atravesó este jueves 12 de noviembre una de las jornadas más calurosas del país, con temperaturas que rozaron los 39°C durante la tarde. El intenso calor ubicó a la provincia entre los primeros puestos del ranking nacional del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en una jornada marcada por registros elevados en buena parte del centro y norte argentino.

De acuerdo con los datos difundidos por el organismo, a las 14 San Juan registraba 36,8°C y ocupaba el segundo lugar entre las ciudades más calurosas de Argentina. En ese momento, Santiago del Estero encabezaba la clasificación con 37,2°C y una sensación térmica de 43,8°C.

Detrás de San Juan se ubicaban San Martín, Mendoza, con 35,2°C; Santa Rosa del Conlara, San Luis, con 34,8°C; y Río Cuarto, Córdoba, con 34,5°C.

Sin embargo, las temperaturas continuaron aumentando durante la tarde. Hacia las 17.30, los registros meteorológicos en tiempo real situaban la temperatura de la capital sanjuanina en torno a los 39°C, en una jornada que volvió a anticipar las condiciones propias del verano.

El calor ya había comenzado a sentirse durante las primeras horas del jueves. Antes del mediodía, la temperatura había alcanzado los 35°C, mientras que la humedad se mantenía en valores bajos.

Cuándo llegará el alivio a San Juan

Según el pronóstico del SMN, las altas temperaturas continuarán durante el viernes 13 de noviembre, cuando se espera una máxima de 37°C y una mínima de 23°C.

Además, para la tarde y la noche del viernes existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de tormentas aisladas. También se prevén vientos del sector sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El cambio más importante llegaría el sábado 14, cuando la temperatura máxima descendería hasta los 28°C, unos diez grados menos que los valores previstos para este jueves. Para esa jornada también se anticipa la posibilidad de tormentas aisladas.

Mientras persistan las altas temperaturas, se recomienda mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.