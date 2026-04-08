Con cinco conciertos centrales, el Mozarteum lanzó su agenda cultural 2026

El Mozarteum Argentino Filial San Juan presentó su programación 2026 con una propuesta que articula conciertos de alto nivel en sala y una fuerte expansión territorial a través de su ciclo itinerante. Con el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la entidad reafirma así su perfil como uno de los principales promotores de la música académica en la provincia.

La temporada se caracteriza por una curaduría diversa que abarca desde música de cámara hasta repertorio lírico, además de propuestas contemporáneas como el neotango y el electrotango. El calendario central estará compuesto por cinco conciertos principales que se desarrollarán en dos escenarios clave: el Teatro Sarmiento y el Teatro del Bicentenario, debido a las obras de reacondicionamiento del Auditorio Juan Victoria.

El ciclo comenzará el 9 de mayo con el concierto de apertura a cargo del cuarteto de guitarras In Crescendo, que contará con la participación de la bailarina sanjuanina Marisol Morales. Luego, el 23 de julio, se realizará una gala lírica con una selección de arias y dúos de ópera. En agosto, el protagonismo será para la música de cámara, mientras que en septiembre llegará una de las propuestas más contemporáneas con la presentación de Tanghetto junto a la Camerata Docta. La temporada culminará el 28 de noviembre con un concierto sinfónico-coral basado en la obra de The Beatles.

En paralelo, el Mozarteum continuará impulsando “Notas que Unen”, un ciclo de conciertos itinerantes con entrada libre y gratuita que recorrerá distintos departamentos de la provincia. La iniciativa, seleccionada por el Consejo de Mecenazgo Cultural, busca ampliar el acceso a la música en territorios alejados de los circuitos tradicionales.

La programación territorial incluirá presentaciones de la Camerata San Juan en Albardón, el Trío de Jonatan Vera en Iglesia, el cuarteto In Crescendo en Sarmiento, el Cuarteto Ámbar en Jáchal y el Trío de Jazz de Elmer Meza en Calingasta.

Con 44 años de trayectoria ininterrumpida, el Mozarteum Argentino Filial San Juan consolida así una política cultural que combina excelencia artística con inclusión, promoviendo el acceso federal a propuestas musicales de calidad en todo el territorio sanjuanino.