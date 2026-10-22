Un total de 120 fanáticas sanjuaninas de BTS partieron este jueves 22 de octubre rumbo a Buenos Aires en dos colectivos completos que salieron desde la Terminal de Ómnibus de San Juan. Entre lágrimas, abrazos y una enorme expectativa, las integrantes del fandom ARMY emprendieron el viaje para cumplir el sueño de ver en vivo a la banda surcoreana, que se presenta por primera vez en Argentina.

La partida estuvo marcada por historias de esfuerzo, sacrificio y años de espera. Algunas fanáticas organizaron rifas, bingos y ventas de comida para costear el viaje, mientras que otras ahorraron durante meses o recibieron ayuda de sus familias. Antes de subir a los colectivos, varias de las protagonistas compartieron con DIARIO HUARPE sus expectativas y contaron cómo se prepararon para asistir a los conciertos del viernes 23 y sábado 24 de octubre.

La Terminal de Ómnibus fue escenario de una partida cargada de emoción.

La administradora de la fanbase de BTS en San Juan explicó que la comunidad local reúne a 389 integrantes y que numerosas seguidoras ya viajaron en avión o vehículos particulares. Por eso, las 120 pasajeras que partieron en colectivo representan solo una parte de las sanjuaninas que estarán presentes en los espectáculos.

La presidenta de la fanbase sanjuanina expresó su emoción antes de viajar.

"Estoy muy emocionada, muy contenta porque es la primera vez que ellos vienen. Tengo muchas ganas de llorar", expresó la referente. Además, contó que evitó mirar videos completos de la primera presentación para descubrir cada sorpresa durante el show.

Detrás de su viaje también hay una historia de esfuerzo. "Yo estaba sin trabajo, busqué hasta que conseguí trabajo y así salió todo", relató. Asimismo, destacó que varias integrantes de la comunidad vendieron productos caseros y organizaron actividades para reunir el dinero necesario.

1. Entre abrazos y valijas, las ARMY sanjuaninas iniciaron un viaje soñado. (Foto: DIARIO HUARPE)

Una pasión que une generaciones

Entre las pasajeras se encontraba Mónica Balmaceda, quien viajó acompañada de su hija Pamela. Ambas comparten la pasión por BTS y asistirán a los conciertos del 23 y 24 de octubre. Para la segunda fecha, Mónica tiene entradas VIP, por lo que podrá disfrutar del espectáculo muy cerca del escenario.

"Es un sueño conocer a los siete integrantes de BTS. Después de tantos años de verlos por una pantalla, poder verlos en vivo me encanta", manifestó emocionada.

La mujer contó que los preparativos comenzaron meses atrás, cuando consiguieron las entradas en abril. Desde entonces, madre e hija confeccionaron freebies, pequeños obsequios que las ARMY intercambian durante los conciertos como muestra de cariño y pertenencia a la comunidad.

"A mi hija también la convertí en ARMY", comentó Mónica, quien aseguró que buscará disfrutar al máximo la experiencia, ya que desconoce si volverá a tener la oportunidad de ver a sus ídolos en Argentina.

Diez años de espera y su primer viaje a Buenos Aires

Otra de las protagonistas fue Milagros, una joven que sigue a BTS desde hace aproximadamente diez años y partió junto a sus amigas para asistir al concierto del viernes 23.

Las seguidoras de BTS llevaron regalos preparados para intercambiar en los shows. (Foto: DIARIO HUARPE)

La fanática destacó el acompañamiento de su familia, que resultó fundamental para concretar el viaje. "Gracias a ellos también pude viajar", expresó, y explicó que logró reunir el dinero gracias a su trabajo y a la ayuda de sus seres queridos.

Para Milagros, la experiencia tendrá un significado doble: además de ver en vivo a sus artistas favoritos, será su primera visita a Buenos Aires. "Lo primero que voy a hacer, sinceramente, es llorar", confesó al imaginar el momento de encontrarse frente al escenario. También reconoció que siente una mezcla de ansiedad, nervios y felicidad después de tantos años de espera.

BTS en Argentina: cuándo son los próximos conciertos

BTS llegó por primera vez a Argentina con tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, en el marco de su gira mundial Arirang. Tras el primer espectáculo del miércoles 21 de octubre, las próximas funciones están previstas para el viernes 23 y sábado 24, ambas a las 20, con entradas agotadas.

Con valijas, regalos preparados y entradas aseguradas, las 120 ARMY sanjuaninas dejaron atrás la provincia para vivir uno de los momentos más esperados de sus vidas. Para muchas, el viaje representa mucho más que asistir a un recital: es la oportunidad de transformar años de admiración, esfuerzo y sueños compartidos en un recuerdo inolvidable.