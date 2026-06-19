Con cuatro cambios en mente, Scaloni define el equipo contra Austria

La Selección Argentina ya tiene la mirada puesta en el partido del próximo lunes frente a Austria en Dallas. Después de un inicio contundente con goleada sobre Argelia en Kansas City, el entrenador nacional analiza realizar algunos ajustes en la formación de los 11 titulares. Aunque el rendimiento en el debut por el Grupo J dejó conforme al cuerpo técnico, la intención es priorizar el estado físico de varios futbolistas que llegaron con lo justo al certamen.

En la defensa, Nahuel Molina cuenta con altas posibilidades de recuperar la titularidad en el lateral derecho. Gonzalo Montiel ocupó ese lugar en el primer encuentro, pero el ingreso de Molina tras el descanso ya estaba planificado. El jugador del Atlético de Madrid no había participado de los amistosos previos por molestias físicas, pero tras sumar minutos en el complemento sin inconvenientes, volvería al equipo titular para aportar su despliegue habitual.

La situación en el ataque es similar con la figura de Julián Álvarez. El delantero ingresó en la segunda parte del debut y mostró una evolución positiva de la inflamación en su tobillo izquierdo que lo había postergado. Scaloni evaluará durante las prácticas si la Araña reemplaza a Lautaro Martínez o si mantiene al delantero desde el arranque, considerando que la recuperación física del atacante parece ser un hecho.

La mayor duda del cuerpo técnico radica en el sector medio. Thiago Almada fue el cuarto integrante de la zona de volantes junto a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, pero su nivel no fue el esperado. La alternativa que maneja el entrenador es la inclusión de Nicolás González, quien le otorga mayor verticalidad y cambio de ritmo al equipo, tal como se observó en el cierre del partido anterior.

Por último, el lateral izquierdo seguiría bajo la custodia de Facundo Medina. Si bien Nicolás Tagliafico muestra una mejoría constante de su lesión y tiene deseos de jugar, la postura del cuerpo técnico es no apresurar su regreso al campo del Dallas Stadium. La solidez mostrada por Medina como tres improvisado brinda la tranquilidad necesaria para esperar la recuperación total del defensor de cara a los próximos desafíos en la Copa del Mundo. Aunque no se descarta que el ex Independiente retome su rol habitual en el 11.