Con dos cambios en el 11, así formará la Selección Argentina contra Suiza

La Selección Argentina se encuentra en las horas previas al enfrentamiento contra Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro está programado para este sábado a las 22 en la ciudad de Kansas. El entrenador Lionel Scaloni trabaja en los últimos detalles para confirmar la alineación que buscará el pase a la siguiente ronda tras la victoria ante Egipto.

Durante la conferencia de prensa realizada este viernes el director técnico brindó detalles sobre el armado del grupo. Al ser consultado por la posibilidad de mantener a los mismos protagonistas que iniciaron el partido anterior el santafesino declaró que "Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto".

El análisis interno del cuerpo técnico destaca que el equipo mantuvo el control y generó situaciones claras frente a los africanos. Sin embargo también identificaron fallas en la eficacia goleadora y ciertos desacoples en la zona defensiva. Por este motivo se evalúan uno o dos modificaciones puntuales en sectores clave del campo de juego.

La competencia por el lateral derecho se mantiene vigente entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. En el sector del mediocampo la duda principal reside en la continuidad de Alexis Mac Allister o el ingreso de Nicolás González aunque el futbolista pampeano cuenta con una ligera ventaja para iniciar el juego. En la delantera Julián Álvarez conservará su lugar para acompañar a Lionel Messi pese a la disputa interna con Lautaro Martínez.

La probable formación estaría integrada por Emiliano Martínez en el arco acompañado por una línea defensiva con Molina o Montiel junto a Cristian Romero Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. El centro del campo contaría con Rodrigo De Paul Enzo Fernández Leandro Paredes y la opción entre Mac Allister o González. El ataque será liderado por Messi y Álvarez bajo el arbitraje del portugués Pinheiro.