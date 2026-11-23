Este lunes 23 de noviembre, la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá su jornada con entrada libre y gratuita en San Juan. La actividad comenzará a las 19 y contará con stands y patios de comidas, entre otras atracciones.

La propuesta surgió tras la suspensión del sábado 21, debido al alerta de viento que afectó a la provincia. Finalmente, fue reprogramada para este lunes, por lo que los sanjuaninos y turistas podrán disfrutar de la Feria sin pagar entrada.

Una propuesta gratuita para este lunes

La Feria será uno de los espacios de encuentro de la Fiesta Nacional del Sol, con diferentes alternativas gastronómicas, comerciales y culturales. Los visitantes podrán recorrer los stands, disfrutar de los patios de comidas y acercarse a los escenarios donde se presentarán artistas locales.

La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario adquirir un ticket para acceder a esta propuesta. La actividad permitirá recuperar la jornada que había quedado suspendida por las condiciones meteorológicas.

Qué se puede llevar a la Feria de la FNS 2026

La organización también difundió una lista de elementos permitidos para quienes concurran al predio. Entre ellos se encuentran el mate y el termo vacío, las botellas de agua vacías, el protector solar, el repelente y los artículos de higiene personal.

También se podrá ingresar con cochecitos de bebé, mantas o almohadones pequeños, medicación y alimentos especiales. La lista incluye además riñoneras o mochilas medianas, cargadores portátiles, cables y binoculares.

Los objetos que están prohibidos

Por otra parte, habrá restricciones para determinados elementos que no podrán ingresar al predio. Entre ellos figuran las bebidas alcohólicas y energizantes, los termos con líquido, las sillas, reposeras, conservadoras y carpas.

Tampoco estarán permitidas las bicicletas, patinetas, paraguas, cadenas y objetos cortantes. La prohibición alcanza a la pirotecnia, los punteros láser, las banderas con palo, los drones, los equipos fotográficos profesionales, las pelotas y los animales.

De esta manera, la Feria de la Fiesta Nacional del Sol tendrá este lunes su jornada con acceso gratuito, desde las 19. La propuesta reunirá gastronomía y stands para que el público pueda disfrutar de una de las actividades de la celebración sanjuanina.