UPCN San Juan Vóley volverá a encontrarse con su público este lunes 31 de agosto. El múltiple campeón argentino disputará su primer amistoso de pretemporada ante Japón B, en un partido que marcará el inicio de la preparación para una nueva y exigente temporada.

El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio de UPCN y tendrá entrada libre y gratuita. De esta manera, los sanjuaninos podrán volver a ver en acción al equipo después de la consagración en la última Liga Argentina.

El regreso del campeón ante su gente

El amistoso frente a Japón B tendrá un significado especial para UPCN, ya que será el regreso del equipo a la cancha ante su público tras levantar nuevamente el título de la Liga Argentina.

El conjunto sanjuanino comenzará así a tomar ritmo de competencia con la mirada puesta en los importantes compromisos que tendrá por delante. Entre ellos aparece la defensa del campeonato nacional, además de la participación en el Campeonato Sudamericano de Clubes.

UPCN también tendrá otros desafíos durante la temporada, como la Supercopa y la Copa ACLAV. En ese contexto, los encuentros amistosos forman parte de la puesta a punto del plantel para llegar en las mejores condiciones al inicio de las competencias oficiales.

Japón B, un rival con rodaje en Argentina

Por su parte, Japón B llega a San Juan luego de disputar encuentros en el país. El seleccionado japonés enfrentó recientemente a la Selección Argentina en el estadio Aldo Cantoni, escenario donde también pudo mostrarse ante el público sanjuanino.

El duelo de este lunes será el primero de una serie de dos amistosos que UPCN disputará en la provincia. El segundo partido se jugará el miércoles 2 de septiembre, nuevamente desde las 21.30 y en el estadio del club, también con entrada libre y gratuita.

Una despedida de San Juan por el resto del año

Los dos amistosos tendrán además un condimento especial para los seguidores de UPCN. Serán las últimas oportunidades para ver al equipo jugando en San Juan durante lo que resta de 2026.

El conjunto sanjuanino no tendrá asignado ningún tour de la fase regular de la Liga Argentina en la provincia y tampoco será sede de los torneos satélites, como la Supercopa o la Copa ACLAV.

Por eso, los partidos ante Japón B se presentan como una oportunidad especial para que los hinchas vuelvan a acompañar al campeón y conozcan al equipo que buscará defender el título y protagonizar una nueva temporada en el vóley argentino.